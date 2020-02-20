Патрушев и глава Агентства по нацбезопасности Катара договорились о регулярных консультациях по борьбе с терроризмом

Доха. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Аппарат Совета безопасности РФ и Агентство по национальной безопасности Катара будут обмениваться мнениями по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, а также по вопросам безопасности в Ближневосточном регионе.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в Дохе секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и директором Агентства по нацбезопасности Катара Абдаллой аль-Хулейфи.

Документ определяет рамки регулярных консультаций и обмена мнениями по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес. В частности, согласно меморандуму, стороны договорились в дальнейшем обсуждать вопросы безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, тематику сотрудничества по борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, контрабандой оружия, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и другими транснациональными преступлениями.