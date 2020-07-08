"Нелепо": Патрушев высказался о статье NYT о талибах*

Патрушев опроверг данные о «сговоре» России с талибами*

Обвинения России в сговоре с "Талибаном*"* с целью убийства американских военнослужащих "нелепы" и могут быть выгодны определенным политическим кругам, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Таким образом он прокомментировал вышедшую в конце июня статью о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военных, что опровергли как в Москве, так и в Вашингтоне.

Публикация о сговоре России с "Талибаном" (движение запрещено в РФ) могла появиться из-за того, что определенные политические круги были недовольны налаживанием регулярного диалога по Афганистану между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью еженедельнику "Аргументы и факты" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально была признана в России террористической.

По его словам, у истоков этого движения стояли именно США. Патрушев напомнил, что Вашингтон в 1980-х годах в рамках "одной из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ" потратил миллиарды долларов, чтобы поддержать афганских моджахедов, которые впоследствии «составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе".

"Хорошо известны откровения бывшего советника президента США по нацбезопасности [Збигнева] Бжезинского (при президенте Джимми Картере в 1977-1981 гг. - «Газета.Ru»), признавшего что Вашингтон спонсировал афганских террористов в угоду собственным геополитическим амбициям", - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совета безопасности назвал «нелепыми» утверждения о готовности России выплачивать боевикам в Афганистане денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Он выразил мнение, что их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или специально искажает реальное положение дел в регионе. "Публикуя подобные материалы, The New York Times, по сути, скатывается до уровня бульварной прессы", - заявил Патрушев.

Он обратил внимание, что Белый дом уже неоднократно вводил санкции против России "на основании фальшивых новостей».

"Российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений. Противодействие терроризму - эта та сфера, где есть конкретные практические результаты", - констатировал секретарь Совбеза.

В связи с этим любые утверждения, что Москва вступила с талибами в сговор, тем более с целью убийства военнослужащих США, не имеют под собой никаких оснований, констатировал он.

"Подобный недружественный выпад в наш адрес вряд ли будет способствовать восстановлению атмосферы доверия, о котором уже не первый год заявляют не только в Москве, но и в самом Вашингтоне", - подчеркнул Патрушев.

Газета The New York Times 26 июня опубликовала статью о том, что некое подразделение российской военной разведки предлагало боевикам радикального движения "Талибан" вознаграждение за нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. По информации издания, такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Но сам Трамп написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверными данные сведения. Глава государства не исключил, что The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД России также оценил статью как содержащую заведомо ложную информацию.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил, что статья в The New York Times о приписываемой России готовности выплачивать боевикам вознаграждения за убийства американских военнослужащих не имеет под собой оснований.

"По моему мнению, если бы мои коллеги-демократы больше времени уделяли чтению докладов разведки, а не статьям The New York Times, то, скорее всего, они бы относились к этой ситуации надлежащим образом", - сказал Медоуз.

Он подчеркнул, что издание разместило "неподтвержденную информацию».

Если бы президент получил достоверную развединфомрацию и необходимые доказательства, то он бы предпринял необходимые меры, отметил представитель Белого дома. Кроме того, он заверил, что вашингтонская администрация "прикроет и защитит" находящихся за рубежом военнослужащих США, "если [за ними] будет кто-то охотиться, будь то Россия либо кто-то другой».

Не подтверждает информацию газеты и само афганское радикальное движение "Талибан". Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин, движение ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ. «Талибан» называет эти обвинения безосновательными, выдуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу.

Лидия Мисник