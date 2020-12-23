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В США заметили «нездоровую фиксацию» Рогозина на SpaceX

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Источник изображения: Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин для занимаемой им должности уделяет необычно большое внимание американской компании SpaceX, полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.

«Еще больше лулзов с Рогозиным и его нездоровой фиксацией на SpaceX», — заметил автор в Twitter, прокомментировав публикацию главы госкорпорации, в которой последний утверждал, что «нежный SpaceX не способен» работать в условиях сибирских морозов.

«Это вам не Бока-Чика. Это Якутия, причем зимой. Расчет по обеспечению безопасности в районе падения 2-й ступени миссии 42 OneWeb был развернут за два дня до вчерашнего пуска. Температура — минус 52 градуса», — написал Рогозин в Facebook, комментируя работы по итогам единственного в 2020 году пуска ракеты с космодрома Восточный.

Бергер отмечает, что SpaceX построила более умную ракету Falcon 9, чем «Союз-2» от «Роскосмоса». «Инженерам SpaceX не нужно терпеть плохую погоду, чтобы восстановить свои ступени ракеты. Они построили более умную ракету. SpaceX спроектировала первую ступень ракеты Falcon 9, которая может вернуться на сушу или опуститься на автономное судно для повторного использования в будущем. А второй ступени можно дать команду снова войти в атмосферу и сгореть», — заметил журналист.

Он же добавил, что в Бока-Чика (штат Техас) SpaceX «пытается построить полностью многоразовую ракету, в которой как первая ступень Super Heavy, так и верхняя ступень Starship могут приземляться и повторно использоваться».

Согласно Бергеру, «успех компании [SpaceX] вызвал раздражение у российского космического шефа».

22 декабря Рогозин прокомментировал санкции США против предприятий «Роскосмоса». Введенные США меры топ-менеджер назвал вредными, поскольку они «создадут дополнительные препятствия и раздражение в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе».

В том же месяце Рогозин заявил, что с 2018 по 2020 годы благодаря усилиям «Роскосмоса», правительства и Минфина финансовая «дыра», создаваемая Центром Хруничева, разработчиком и производителем ракет «Протон» и «Ангара», сократилась на 70 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Falcon РН
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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