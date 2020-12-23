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Рогозин прокомментировал санкции США против производителя «Союзов»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий «Роскосмоса». Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующее письмо руководитель направил главе американского космического агентства Джиму Брайденстайну.

«Учитывая изложенное (информацию о введении санкций — прим. «Ленты.ру»), прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС (Международной космической станции — прим. «Ленты.ру»)», — утверждается в письме.

Рогозин, в частности, отдельно прокомментировал санкции против самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», на котором производят ракеты «Союз-2», с помощью которых пилотируемый корабль «Союз МС» «вот уж десять лет доставляет американских астронавтов на МКС». «Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — заявил Рогозин.

Введенные США санкции менеджер назвал вредными, поскольку они «создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС». «А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить», — заключил менеджер.

30 мая состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с Crew Dragon к МКС. На борту американского космического корабля находились астронавты Даглас Херли и Боб Бенкен. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор и до 30 мая для доставки астронавтов на МКС американцы пользовались исключительно российскими «Союзами».

В мае 2019 года «Интерфакс», ссылаясь на Федеральный реестр США, сообщил, что Министерство обороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Запрет начнет действовать с 1 января 2023 года.

С 1 января по 18 декабря «Роскосмос» провел 16 пусков ракет космического назначения. Из них 14 стартов обеспечены средними носителями «Союз-2» самарского РКЦ «Прогресс», и два — тяжелыми ракетами московского Центра Хруничева («Протон-М» и «Ангара-А5»). Ракеты «Союз-2» запускаются с четырех космодромов трех стран на двух материках планеты. Себестоимость изготовления данной ракеты (без разгонного блока) оценивается в 20 миллионов долларов.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
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Персоны
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