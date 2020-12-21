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Россия впервые в 2020 году запустила ракету с Восточного

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

С российского космодрома Восточный в 15:26 по московскому времени 18 декабря стартовала средняя ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами британской компании OneWeb. Соответствующая трансляция «Роскосмосом» велась на YouTube. Это первый в 2020 году пуск с данного космодрома.

«Предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома Восточный. Кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома», — говорится в сообщении госкорпорации.

Проведенный пуск стал 16-м для российских ракет космического назначения в 2020 году. Из них 14 стартов обеспечены средними носителями «Союз-2» самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», и только два — тяжелыми ракетами московского Центра Хруничева («Протон-М» и «Ангара-А5»). Всего с Восточного, начиная с 28 апреля 2016 года, было запущено шесть «Союз-2». В декабре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первый в 2021 году пуск с Восточного состоится в феврале.

В июле 2019 года Рогозин обещал, как сообщает ТАСС, что в 2020 году с Восточного будет проведено «от четырех до шести пусков». В феврале 2020 года менеджер заявлял уже о четырех планируемых пусках с данного космодрома. Согласно информации РИА Новости, в 2020 году пуски OneWeb с Восточного должны были состояться в апреле, мае, июне и июле. В этом же году в ноябре с Восточного должен был запускаться российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М».

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Страны
Великобритания
Россия
Франция
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
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Проекты
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Восточный Космодром
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