Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ

При этом глава Роскосмоса заявил, что будет больше 25 пусков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах увеличения количества пусков ракет космического назначения в этом году по сравнению с 2019 годом. При этом он не уточнил, на сколько увеличится это количество, чтобы эта информация не муссировалась в прессе.

Глава Роскосмоса напомнил, что в 2018 году было проведено 20 пусков ракет космического назначения, в 2019 году - 25 пусков. Он уточнил, что это количество без учета пусков по линии Минобороны РФ.

"Количество пусков в этом году будет больше, чем в 2019 году. Не хочу называть конкретные цифры, иначе потом в прессе напишут: "Рогозин сказал, Рогозин заявил...". Скажу только, что будет больше 25 пусков", - сказал Рогозин, выступая выступая на 11-й международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

По его словам, часть пусков с 2019 года была перенесена на этот год. "Это не повод хватания за сердце, это абсолютно нормальная ситуация. Часть аппаратов мы не запускали в виду отсутствия оперативной необходимости, например "Глонасс". Вторая причина - неготовность космических аппаратов, наши партнеры из-за неготовности своих аппаратов просили перенести пуски на этот год", - пояснил он.

Рогозин уточнил, что, в частности, четыре пуска в этом году планируется с космодрома Восточный, 18 пусков - с Байконура. В числе запусков этого года он назвал спутники дистанционного зондирования Земли "Арктика-М" и "Ресурс-П".

Глава Роскосмоса напомнил, что прошлый год стал первым за 16 лет безаварийным по запускам ракет космического назначения. "В этом году мы должны сохранить эту тенденцию", - отметил он.