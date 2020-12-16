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Для ТФ будут построены корветы, которые не имеют аналогов в мире

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Источник изображения: vpk-news.ru

В интересах Тихоокеанский флота Минобороны РФ и Амурский судостроительный завод заключили контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В соответствии с условиями контракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385», - указали в Минобороны РФ.

Отмечается, что наличие в составе ВМФ корветов проектов 20380 и 20385 позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций.

«По ряду технических характеристик и составу вооружения строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом», - подчеркнули в министерстве.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ТОФ
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