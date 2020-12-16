Для ТФ будут построены корветы, которые не имеют аналогов в мире

В интересах Тихоокеанский флота Минобороны РФ и Амурский судостроительный завод заключили контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В соответствии с условиями контракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385», - указали в Минобороны РФ.

Отмечается, что наличие в составе ВМФ корветов проектов 20380 и 20385 позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций.

«По ряду технических характеристик и составу вооружения строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом», - подчеркнули в министерстве.