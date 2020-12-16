CNN (США): российские ракетные учения вызывают ложную тревогу на американской военной базе в Германии

Военнослужащие на американской базе Рамштайн могли подумать, что начался ядерный апокалипсис - они услышали сообщение о пуске баллистических ракет. Но это были всего лишь российские учебные пуски, причем Пентагон предупредили заранее. Об инциденте рассказывает CNN.

Российские военные учения вызвали необычное предупреждение, прозвучавшее в субботу на важнейшей военной базе США в Германии. Это было оповещение о запуске баллистических ракет, о чем рассказали представители военного ведомства США.

Оповещение на авиабазе Рамштайн вызвало минутную неопределенность и тревогу, после чего прозвучал сигнал отбоя. По первоначальным оценкам, предупреждение о ракетном пуске поступило после того, как его зафиксировали американские разведывательные спутники. Засекреченные военные спутники США, отслеживающие инфракрасный след баллистических ракет, определили, что российская подводная лодка в субботу произвела испытательный пуск четырех межконтинентальных ракет из подводного положения в Охотском море, что на западе (так в тексте - прим. перев.) России.

Спустя несколько мгновений сигнал тревоги прозвучал в Германии. В понедельник американское военное командование в Европе сообщило об инциденте на базе Рамштайн и на прилегающих к ней территориях, где личный состав получил компьютерные оповещения. Предупреждение о ракетном пуске также прозвучало по Рамштайну через систему громкой связи.

Американские военные "получили предупреждение через систему оповещения о реальных запусках ракет. Центр управления следовал соответствующим процедурам и действовал своевременно, обеспечив быстрое и точное уведомление всего необходимого в данном случае личного состава", говорится в заявлении.

"Американские самолеты и летчики по тревоге не вылетали. Было установлено, что ракетные пуски осуществляются в рамках региональных учений. Уже через несколько минут центр управления снова следовал соответствующим процедурам, направляя обновленные уведомления. Мы постоянно и последовательно отслеживаем все угрозы нашим силам и нашим союзникам", - отмечается в заявлении командования ВВС в Европе.

В заявлении не упоминается о пусках российских ракет, однако многие источники из военного ведомства подтвердили Си-Эн-Эн, что они имели место. Один официальный представитель Пентагона заявил, что русские направили "извещение летчикам" со сроком действия в несколько дней, предупредив их о необходимости держаться подальше от одного определенного района, где будут действовать военные. Это обычная процедура оповещения, известная как НОТАМ.

Стратегическое командование США быстро подтвердило, что ракеты не представляют никакой угрозы. Поэтому непонятно, по какой причине сработала система оповещения о пуске. Один представитель военного ведомства отметил, что этот инцидент вызывает беспокойство, потому что в условиях напряженности с Россией всегда существует возможность просчета. Вместе с тем, он подчеркнул, что на сей раз никаких признаков угрозы не было.

После этого инцидента командование американской базы Рамштайн выступило с заявлением на своей страничке в Фейсбуке для всех военных, находящихся в районе базы.

"Сегодня командный пункт авиабазы Рамштайн получил уведомление по системе тревожного оповещения о реальном пуске ракет на европейском театре. Следуя соответствующим процедурам, командный пункт своевременно и точно оповестил личный состав военного городка Кайзерслаутен. Затем было установлено, что ракетные пуски осуществляются в рамках региональных учений и не представляют опасности для военного городка Кайзерслаутен. Ситуация предельно ясна. Хотим поблагодарить военнослужащих командного пункта за быструю реакцию, благодаря которой наши люди были полностью проинформированы и смогли принять соответствующие меры предосторожности", - говорится в заявлении.

В 2018 году из-за человеческой ошибки сработала ложная тревога, и появилось оповещение о полете ракеты в направлении Гавайских островов.

Барбара Старр (Barbara Starr)