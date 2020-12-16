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ИноСМИ

The National Interest (США): 2020 год для российских военных прошел под знаком наступательных вооружений

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Зенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс "Бук".
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Одиноков

С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Здесь и «Бук-М3», и «Торнадо-С», БМ-27 «Ураган» и многое другое. Примечательно, что танк Т-14 «Армата» в списке отсутствует.

Арсенал вооруженных сил пополнился ПВО «Бук-М3», РСЗО «Торнадо-С» и ПЗРК четвертого поколения с инфракрасным самонаведением «Верба»

В этом году в российские сухопутные войска Дед Мороз пришел раньше времени: армия получила более 2 500 единиц нового вооружения, в том числе усовершенствованные системы ПВО средней дальности "Бук-М3" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С".

"С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2 500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - заявил главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Помимо "Бук-М3" и "Торнадо-С", арсенал пополнился ПЗРК четвертого поколения с инфракрасными самонаводящимися зенитными ракетами "Верба".

Ракетные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" считаются самыми мощными в мире с самой большой дальностью. От предыдущих платформ их отличает увеличенная дальность и улучшенная точность.

Усовершенствованные реактивные системы залпового огня "Торнадо" - высокоточные системы, оснащенные "умными" ракетами. Они способны поражать ключевые объекты противника на значительном расстоянии. Это сильно модернизированная версия реактивной системы залпового огня БМ-30 "Смерч" отличается повышенной дальностью и точностью стрельбы. Имеется возможность задать уникальную цель и траекторию каждому из снарядов.

Система предназначена для поражения солдат противника, военной техники, тяжелой техники, а также движущихся целей - как одиночных, так и в группе.

"Торнадо-С" заменит устаревшую самоходную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", поступившую на вооружение Красной Армии еще в конце 1970-х годов, а также тяжелую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч" конца 1980-х годов. Обе будут сняты со службы к концу 2027 года.

"Артиллерийский парк пополняется реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г" и самоходными гаубицами "Мста-СМ" - эти системы способны автоматически наводиться на цель", - добавил командующий сухопутными войсками. "Противотанковые подразделения, тем временем, насыщаются ПТРК "Хризантема-СП". Эти противотанковые ракетные комплексы могут успешно поражать бронетехнику и пробивать броню всех современных танков в любую погоду".

В списке послушных детей Деда Мороза явно оказались разведывательные группы сухопутных войск - они получили беспилотные летательные аппараты общевойсковой разведки "Стрелец" и легкие бронированные машины семейства "Тайфун-К".

В 2020 году новые платформы получили и танковые части российских вооруженных сил.

"Танкисты получают современные танки Т-80БВМ и Т-72Б3М. Мотострелки - боевые машины пехоты: БМП-3 и модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок". Еще моторизованная пехота обзаводится бронетранспортерами БТР-82А", - сообщил генерал Салюков.

Примечательно, что танк Т-14 "Армата" в списке отсутствует. Его планировалось взять на вооружение в этом году, поступит он, вероятно, уже в следующем.

Что получил в этом году личный состав, не упоминается, но российские военные принимают на вооружение боевую экипировку "Ратник" - "солдата будущего". В нем используется легкий бронежилет, защищающий до 90% тела солдата, а также высокоинтегрированная беспроводная сетевая система связи, которая обеспечивает бóльшую ситуационную осведомленность и обмен ключевой информацией и разведданными между солдатами и подразделением.

Теперь осталось только надеяться, что Россия останется послушной и не начнет шалить со своими обновками.

Питер Сучу - журналист из Мичигана, сотрудничавший с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов. Автор нескольких книг по военным головным уборам, в том числе "Галерея военных головных уборов".


Питер Сучу (Peter Suciu)

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БТР-82
БТР-82А
Бук-M3
Град РСЗО
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Одежда "Ратник"
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