Госиспытания новой линейки вооружения Сухопутных войск завершатся в 2021 году

Модель 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород; входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), на стенде АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Более 2,5 тыс. новых образцов вооружения и военной техники поставлены в Сухопутные войска в 2020 году, сообщил главком Олег Салюков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания новой линейки образцов артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, разработка которой ведется в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок", планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"В рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" проводятся государственные испытания, которые планируется завершить в 2021 году целой линейки образцов высокомобильного минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в арктическом регионе", - сказал Салюков в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, это обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

Ранее в интервью "Российской газете" главком сообщил, что разработка линейки завершится в 2022 году и военное ведомство спланировало закупку этого вооружения в рамках гособоронзаказа.

Новые образцы вооружения

Более 2,5 тыс. новых образцов вооружения и военной техники поставлены в Сухопутные войска в этом году, сообщил Салюков. "С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал он в интервью "Красной звезде".

По его словам, для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

Кроме того, в реактивные соединения поступают РСЗО "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

"Артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают РСЗО "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель. В противотанковые подразделения - противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков при любых метеорологических условиях", - перечислил главком.

Закупка танков и БМП

Он также рассказал, что для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К".

"Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и бронетранспортеры БТР-82А", - добавил генерал.

Бронеавтомобили "Атлет"

Государственные испытания бронированных автомобилей семейства "Атлет" завершатся в следующем году, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками.

"В настоящее время ведутся государственные испытания бронированных автомобилей семейства "Атлет", в которых повышены защищенность и грузоподъемность с обеспечением высоких показателей подвижности. Завершить государственные испытания планируется в следующем году", - сказал Салюков.

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано "Военно-промышленной компанией" по заказу Минобороны России в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Машины семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

В стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером. Уровень баллистической защиты бронеавтомобилей в базовой комплектации соответствует второму уровню по общим техническим требованиям.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1 600 кг грузоподъемность, повышенная в три раза по сравнению с бронеавтомобилем "Тигр" противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.

Новая снайперская винтовка

Как сообщил главком, новая российская самозарядная снайперская винтовка, предназначенная для подразделений Сухопутных войск, проходит государственные испытания. "В настоящее время проводятся государственные испытания перспективной 7,62-мм самозарядной снайперской винтовки и прицелов с улучшенными тактико-техническими характеристиками", - сказал он.

По его словам, разработка нового стрелково-гранатометного вооружения является одним из приоритетов Сухопутных войск. "Наряду с перспективными образцами вооружения большое значение уделяется созданию боевой экипировки военнослужащих, перспективных образцов стрелкового, гранатометного оружия и боеприпасов к ним", - отметил главком.

Наиболее современным образцом российской самозарядной снайперской винтовки, производящимся серийно, является СВДМ под патрон 7,62х54R разработки Группы компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Боевой робот "Уран-9"

Госиспытания российского робототехнического комплекса (РТК) "Уран-9" завершатся в 2020 году. "В этом году завершаются государственные испытания боевого РТК "Уран-9", - сказал Салюков.

По его словам, в настоящее время продолжается разработка ряда робототехнических платформ различных классов. "Одновременно в целях формирования высокотехнологичных подразделений Сухопутных войск продолжаются работы по созданию наземных РТК тяжелого и среднего класса ("Штурм" и "Соратник")", - добавил Салюков.

Главком подчеркнул важность оснащения войск новой робототехникой. "Внедрение в войска и развитие теории их боевого использования будут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий", - сообщил он.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Его масса составляет 12 т. "Уран-9" оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М" и комплексом управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.