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ТАСС

NASA и ESA выбрали трех астронавтов для третьей миссии Crew Dragon на МКС

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Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA | Перейти в фотобанк

В состав миссии войдут астронавты NASA Раджа Чари и Томас Маршбёрн, а также астронавт ESA Маттиас Маурер

ТАСС, 14 декабря. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Европейское космическое агентство (ESA) отобрали трех астронавтов для участия в третьей миссии, которая отправится на пилотируемом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2021 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте NASA.

В состав миссии войдут астронавты NASA Раджа Чари и Томас Маршбёрн, а также астронавт ESA Маттиас Маурер. Четвертый член экипажа будет объявлен позднее. Для Чари это будет первый космический полет, в то время как Маршбёрн полетит на МКС уже в третий раз. Для немца Маурера миссия также станет первым полетом в космос. Ожидается, что экипаж пробудет на МКС шесть месяцев.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Запуск Crew Dragon стал первым за 9 лет пилотируемым полетом, осуществленным с территории Соединенных Штатов на американском космическом корабле. NASA прекратило такие полеты в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".

17 ноября на МКС прибыл пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипаж присоединился к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции.

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