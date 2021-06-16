Войти
ТАСС

Третья пилотируемая миссия Crew Dragon на МКС планируется не ранее 31 октября

117
0
0
Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA via AP

На станцию полетят три астронавта NASA и один астронавт Европейского космического агентства

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американское космическое ведомство скорректировало сроки отправки на Международную космическую станцию очередного экипажа на корабле Crew Dragon. Как отмечается в размещенном в понедельник на сайте NASA сообщении, запуск корабля теперь планируется не ранее 31 октября - на неделю позже ранее объявленной даты.

"Третья миссия корабля компании SpaceX, на борту которого будут находиться три американских астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер, стартует не ранее 31 октября. Запуск нового корабля из серии Crew Dragon будет произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Научная миссия этого экипажа на орбитальной станции продлится шесть месяцев", - отметило NASA.

"Астронавты NASA из второй миссии - Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ, находящиеся сейчас на МКС, покинут ее для возвращения на Землю ориентировочно в первой половине ноября. Они приводнятся на корабле Endeavour в Атлантическом океане у побережья Флориды", - уточнило ведомство.

Как подчеркивается в сообщении, следующая ротация американской части экипажа станции состоится "не ранее середины апреля 2022 года".

Первый пилотируемый полет на МКС совершили на Crew Dragon в мае 2020 года Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Они присвоили название кораблю - Endeavour и провели на станции два месяца. 16 ноября на другом корабле из этой серии - Resilience - на станцию уже с шестимесячной миссией прилетели американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Им на смену были доставлены на Endeavour 24 апреля Кимброу, Макартур, Хосидэ и Песке.

В настоящее время вахту на станции также несут россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
03.05.2021
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
28.04.2021
Приводнение корабля Crew Dragon перенесли на май
16.12.2020
NASA и ESA выбрали трех астронавтов для третьей миссии Crew Dragon на МКС
06.08.2020
Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО