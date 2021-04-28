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ТАСС

Приводнение корабля Crew Dragon перенесли на май

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Космический корабль Crew Dragon и МКС
Космический корабль Crew Dragon и МКС.
Источник изображения: Изображение: SpaceX

Его отложили из-за неблагоприятного прогноза погоды

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнится 1 мая, на несколько дней позже запланированного срока. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Изначально ожидалось, что приводнение корабля под названием Resilience состоится 28 апреля, однако из-за неблагоприятного прогноза погоды дату спуска аппарата на воду у побережья штата Флорида было решено отложить. "Миссия SpaceX Сrew-1 с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэнноном Уокером и сотрудником Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути теперь готовится вернуться на Землю в субботу, 1 мая в 11:36 по времени восточного побережья [18:36 мск] в районе Мексиканского залива у берегов Флориды", - говорится в сообщении на сайте NASA. Отмечается, что причиной переноса сроков стали обновленные метеорологические данные, которые прогнозируют "скорость ветра, превышающую допустимую для возвращении [на Землю]".

Согласно новому графику Crew Dragon отделится от Международной космической станции (МКС) в пятницу, 30 апреля в 17:55 по времени восточного побережья (00:55 мск 1 мая). До этого момента астронавты будут внимательно следить за изменением погодных условий.

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре прошлого года и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".

На прошлой неделе к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.

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