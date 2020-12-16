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Naked Science

«Чанъэ-5» начал полет к Земле

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«Чанъэ-5»
«Чанъэ-5».
Источник изображения: CNBS

Китайский автоматический космический аппарат «Чанъэ-5» покинул лунную орбиту и начал движение в сторону Земли. Домой он доставит образцы лунного грунта.

Весь мир следит за миссией китайского космического аппарата «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Как сообщили в Китайском национальном космическом управлении, аппарат покинул орбиту Луны, взяв курс на родную планету.

Маневр по переходу с эллиптической окололунной орбиты на траекторию «Луна — Земля» выполнили 13 декабря: для этого на 22 минуты запустили четыре двигателя космического аппарата.

Схема полета «Чанъэ-5»

Источник изображения: CNBS

Уже вскоре возвратный модуль с образцами лунных пород должен вернуться на Землю. Изучением образцов займутся ученые: предполагается, что это позволит лучше понять строение спутника.

Напомним, космический аппарат «Чанъэ-5» запустили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» 23 ноября 2020 года. Первого декабря спускаемый модуль совершил успешную посадку на поверхность Луны, а на следующий день комплекс, включающий в себя спускаемый и взлетный модули, завершил бурение и процесс сбора образцов лунного грунта.

Старт «Чанъэ-5» с лунной поверхности выполнили 3 декабря. Затем, 6-го числа, произвели стыковку взлетного модуля с орбитальным и возвращаемым аппаратами, после чего полученные образцы переправили на возвращаемый. Потом взлетный модуль разбили о поверхность Луны, чтобы избежать загрязнения орбиты спутника.

«Чанъэ-5»

Источник изображения: CNBS

«Чанъэ-5» стала первой для Китая возвращаемой экспедицией с Луны. Миссия, будучи одним из ключевых этапов программы Поднебесной по освоению спутника, приближает страну к моменту первого пилотируемого полета на Луну. Успешная доставка на Землю образцов лунного грунта сделает Китай номинальным лидером новой космической гонки.

При этом де-факто США по-прежнему находятся ближе к моменту запуска к Луне пилотируемого аппарата. Китайцам только предстоит создать и испытать сверхтяжелый носитель «Чанчжэн-9» для экспедиции к спутнику. В то же время Штаты как никогда близки к первому полету своей «лунной» ракеты Space Launch System.

Напомним, недавно первую ступень этого носителя подвергли одному из важнейших испытаний — полной заправке баков криогенными компонентами топлива.

По последним данным, первый полет Space Launch System должна выполнить в ноябре 2021 года. Он станет по совместительству первым запуском в рамках амбициозной программы Artemis, направленной на возвращение астронавтов на спутник Земли. Запустить к Луне корабль с членами экипажа хотят в 2024-м.

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Страны
Китай
США
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
CLEP
SLS
Луна
Чанчжэн
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