Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива

Первая ступень исполинской ракеты-носителя Space Launch System (SLS) подверглась одному из самых главных испытаний — так называемой мокрой генеральной репетиции (wet dress rehearsal). В понедельник, 7 декабря, началась первая полная заправка ее баков криогенными компонентами топлива.

Согласно записи в официальном блоге Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), начало декабря выдалось для программы разработки SLS продуктивным. В субботу стартовал седьмой этап «Зеленых прогонов» (Green run) — серии ключевых испытаний центрального блока SLS. Во время этих тестов все оборудование ступени включается и работает так, будто ракета находится в полете.

Седьмой этап — «мокрая генеральная репетиция» — пожалуй, самый напряженный: баки ступени заполняют полностью, как это будет перед реальными запусками. Емкости настолько велики, что заправка занимает 48 часов: ее начали 7 декабря и не закончили на момент написания этой новости. Общий объем сжиженного кислорода и водорода в баках превышает 2,6 миллиона литров, или 894 тонны.

Центральный блок SLS на стенде B-2 Источник изображения: Stennis Space Center, NASA

Анализ поведения всех систем ракеты позволит определить возможные слабые места и оставшиеся недоработки. Предыдущие тесты в рамках зеленых прогонов пока ничего серьезного не выявили, так что программа SLS идет по плану. Хотя он уже не раз изменялся. Следующий важный шаг, завершающий серию испытаний, будет включать в себя не только полную заправку, но и полноценный прожиг двигателей. Даты огневых тестов пока не объявили: они зависят от того, как пройдет «мокрая генеральная репетиция».

Сопла четырех двигателей RS-25, установленных на первой ступени SLS. Фото с испытаний 31 августа, когда проверялась система управления вектором тяги Источник изображения: Stennis Space Center, NASA

Напомним, SLS — важнейший компонент программы «Артемида». Эта ракета должна доставить сначала на лунную орбиту, а затем и на поверхность спутника Земли первых за полвека астронавтов. При ее проектировании старались максимально использовать ранее созданные узлы и агрегаты. Например, боковые твердотопливные ускорители SRB — глубокомодифицированные бустеры от системы «Спейс Шаттл». А маршевые двигатели первой ступени (RS-25) почти в неизменном виде перекочевали от самого челнока.