Взлетный модуль «Чанъэ-5» намеренно разбили о лунную поверхность

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» планово разбили о поверхность Луны, чтобы избежать загрязнения орбиты спутника.

Весь мир следит за исторической для Китая (и не только) миссией «Чанъэ-5», в рамках которой на Землю должны вернуть образцы лунного грунта. Как стало известно, взлетный модуль станции разбили о поверхность спутника. Это спланированная акция, ее цель — избежать появления на орбите Луны обломков.

Напомним, недавно аппарат «Чанъэ-5» успешно завершил миссию по сбору лунного грунта и отправился домой. Он уже благополучно состыковался с орбитальным модулем. По достижении комплексом орбиты Земли возвращаемый модуль произведет отстыковку и вернется на нашу планету.

Полученные образцы исследуют ученые, что позволит лучше понять строение естественного спутника Земли.

Миссия «Чанъэ-5» исключительно важна для Китая. Это первая в истории Поднебесной возвращаемая экспедиция с Луны. Ее успех приблизит КНР к пилотируемому полету к спутнику с последующим созданием на его поверхности исследовательской базы.