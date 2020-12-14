Предприятия ОПК оптико-электронной отрасли РФ для борьбы с COVID-19 освоили новую продукцию

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Заводы российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) оперативно включились в решение задач по сдерживанию распространения коронавируса, заявил заместитель генерального директора холдинга "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин.

"Пандемия заметно ускорила развитие медицинского направления в промышленности. Сегодня в числе ключевых - вопрос повышения интенсивности развития цифровых технологий и продуктов для модернизации процессов в медицине. Ряд телемедицинских решений внедрен в клиническую практику и уже оказывает большую поддержку как врачам, так и пациентам. Эту работу важно продолжать, чтобы в обозримом будущем прийти к созданию единой и "умной" медицинской системы полного жизненного цикла", - сказал Ожгихин.

Он выступил с докладом на заседании комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, сообщила в четверг пресс-служба "Швабе".

По её данным, опыт участия холдинга в сдерживании распространения COVID-19 связан, прежде всего, с обеспечением федеральных органов исполнительной власти тепловизорами, цифровыми термометрами и установками обеззараживания воздуха. Работа реализована в рамках мартовского распоряжения правительства РФ, где "Швабе" установлен единственным исполнителем поставок этих трех групп изделий.

"Так, продукцию российских предприятий получили Минздрав, МЧС, МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор и другие ведомства, а также их структурные подразделения. Всего, включая и коммерческие заказы, с марта "Швабе" в целях борьбы с пандемией отгрузил свыше 120 тыс. изделий. При этом оборонно-промышленные предприятия оптико-электронной отрасли не только усилили выпуск, но и освоили в производстве новые продукты", - отмечено в сообщении.