Для людей и страны: диверсификация холдинга «Швабе»

Первая масштабная экспозиция гражданской продукции в рамках форума «АРМИЯ-2020»

О роли холдинга «Швабе» в диверсификации оборонно-промышленного комплекса и интенсивной работе в период пандемии заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван ОЖГИХИН рассказал ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ.

- Иван Владимирович, в этом году «АРМИЯ-2020», как и многие мероприятия, станет особенной ввиду того, что весь мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией. Расскажите, как «Швабе» прошел пандемию и что вы готовитесь показать на военно-техническом форуме в этот раз?

- Как и многие другие холдинги Ростеха, «Швабе» оказался на острие борьбы с пандемией. В марте вышло распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 708-р, согласно которому «Швабе» стал единым поставщиком оборудования для сдерживания COVID-19 на территории страны в интересах федеральных органов исполнительной власти.

Перечень включал в себя три группы продуктов. Первая группа – это тепловизионные комплексы для дистанционного выявления людей с высокой температурой, которые разрабатывают на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ) и Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Разработка красногорских специалистов использует алгоритм инфракрасного измерения совместно с алгоритмом обнаружения лиц и выдает предупреждающий сигнал, если температура человека выше необходимой. Тепловизор из Лыткарино в качестве референса опирается на определенный температурный порог, который заносится в систему вручную; если температура человека выходит за установленные рамки, оператор получает соответствующее уведомление. Оба устройства гарантируют оперативность получения результатов и их высокую точность. С момента публикации распоряжения Правительства РФ мы обеспечили указанными тепловизорами более 45 организаций, включая МЧС, Минздрав, и МВД России, Росгвардию и Роспотребнадзор.

Вторая группа продуктов – бесконтактные ИК-термометры, определяющие температуру моментально и с высокой точностью. Эти приборы оснащены высокоточными датчиками и выдают результат на основе соотношения температуры тела человека и измеряемого ИК-излучения в диапазоне 32–42°C. Термометры уже получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а также свидетельство о поверке и знак поверки средства измерения, и широко применяются на практике. Их, например, использовали для соблюдения санитарных норм на избирательных участках страны в ходе голосования по поправкам к Конституции России.

Еще мы поставляем установки обеззараживания воздуха, которые производят наши коллеги по Ростеху – ПОЗиС и Раменский приборостроительный завод.

Все это и другое оборудование мы покажем на «АРМИИ-2020».

- Как проходила адаптация холдинга и его предприятий к работе по борьбе с эпидемией?

- Действительно, с появлением коронавируса в России, как и во всем мире, многое изменилось – российской промышленности пришлось в кратчайшие сроки перестроить процессы под решение производственных задач в новых условиях.

Решение государственной задачи по поставке оборудования, предупреждающего распространение в стране COVID-19, потребовало существенного усиления всех имеющихся ресурсов. Мы все столкнулись с совершенно новой угрозой, и каждый внес и сегодня продолжает вносить собственный вклад в борьбу с ней. Предприятия Ростеха в период карантина перевели на удаленную работу около половины сотрудников – это была вынужденная мера, призванная не допустить распространения инфекции, не стали исключением и структуры «Швабе». При этом часть наших производств продолжала работать в усиленном режиме, обеспечивая реализацию гособоронзаказа, нацпроектов и выпуская продукцию, необходимую для борьбы с пандемией. Как только ситуация начала нормализоваться, сотрудники вернулись на рабочие места в соответствии с действующими ограничениями и рекомендациями региональных властей.

Если подвести некую промежуточную черту, то можно отметить, что наш холдинг освоил в производстве около десятка новых изделий, в режиме 24/7 принял свыше 5000 заявок на поставку оборудования и с участием нашей компании «Швабе-Москва» выполнил сотни поставок, заметно увеличив их количество. А специально открытая в марте под нужды борьбы с пандемией горячая линия продолжает принимать запросы до сих пор. И, думаю, мы сохраним этот канал продаж и в будущем.

В целом сложившаяся ситуация показала – мы можем просчитывать тренды в создании инноваций, строить стратегии развития продуктовых линеек, новых продуктов и сервисов, но вот происходит нечто, что даже запланировать, представить себе было невозможно, и все резко меняется. И, в связи с этим сейчас, разумеется, экономическая целесообразность – момент для нас второстепенный, поскольку мы, как один из ключевых холдингов Госкорпорации Ростех, делаем прежде всего то, что нужно стране и людям. Надо сказать, что все специалисты «Швабе» в этот непростой период сработали слаженно и оперативно, и отчасти этот режим еще сохраняется.

Так, в частности, ЛЗОС – ведущий в РФ производитель оптического стекла, крупногабаритных астрономических зеркал, оптических деталей и приборов – оперативно подготовил производство для выпуска медицинских контуров и фильтров для аппаратов ИВЛ. Это новая продукция, появившаяся в период пандемии и на сегодняшний день не имеющая аналогов в стране.

С марта на промышленных площадках холдинга «Швабе» освоен выпуск комплектующих к аппаратам ИВЛ: это одноразовые дыхательные контуры и фильтры, а также узлы подачи кислорода – так называемые банки типа Боброва. Вместе с тем началось производство тепловизоров с искусственным интеллектом, локтевых дозаторов для бесконтактной обработки рук жидким мылом или кожным антисептиком в местах, требующих высокого уровня санитарной безопасности. Это лишь часть списка новых продуктов, которые освоены в целях сдерживания коронавируса в России.

Освоенную во время пандемии продукцию мы планируем выпускать на постоянной основе, в том числе для замещения импорта. Многие из новых продуктов на 100% российские и не привязаны к изменениям валютного курса, что отвечает целям импортозамещения и делает нашу продукцию выгоднее иностранных изделий.

- Соотносится ли эта работа с действующими нацпроектами? Как в целом обстоят дела с их реализацией в условиях пандемии?

- Холдинги Ростеха, включая «Швабе», участвуют практически во всех национальных проектах, включая «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» и другие. Можно сказать, отчасти работа в рамках COVID-19 отвечает задачам первого проекта, поскольку ориентирована на предотвращение распространения новой инфекции. С началом пандемии практически все силы и ресурсы мы направили на вклад в борьбу с ней, однако деятельность по нацпроектам не остановлена и планомерно развивается при условии строгого соблюдения всех установленных санитарных мер безопасности.

В числе наиболее перспективных комплексных проектов предприятий холдинга «Швабе», направленных на реализацию целей федеральных проектов нацпроекта «Здравоохранение», – мобильные медицинские комплексы, оснащение центральных районных больниц, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диагностическая техника и не только.

В части городской инфраструктуры – это оснащение городов, в том числе в рамках «Умного города», а также развитие и обслуживание ИТС. Обслуживание выполняется в рамках контракта с ЦОДД города Москвы и главное в данной работе – повысить безопасность на дорогах столицы. Всего за время действия контракта в Москве установлено более 3300 единиц оборудования. Первые результаты у нас уже есть – с внедрением системы число ДТП снизилось вдвое, а скорость движения увеличилась на 18%.

Этот опыт, а также практику внедрения проекта «Светлый город», который сейчас реализуется в Нижнем Тагиле, мы готовы развивать в регионах. На сегодня в городе установлено свыше 9 тыс. опор освещения, смонтировано порядка 15 тыс. светильников, проведено 455 км сетей уличного освещения и передано на техническое обслуживание 9206 светоточек.

Параллельно с этим идет работа по нацпроекту «Экология», в ходе которой в Тверской области наш холдинг модернизирует очистные сооружения, чтобы снизить сброс сточных вод в Волгу, при этом значительно повысив уровень надежности и энергоэффективности всего комплекса водоснабжения. При таком тотальном техпереоснащении мы используем самые современные научные разработки и технологии.

Подробнее ключевые моменты нашей текущей деятельности в контуре нацпроектов спикеры «Швабе» раскроют на предстоящем конгрессе деловой части форума «АРМИЯ-2020». Мы организуем серию круглых столов, которая пройдет при участии президента ассоциации «Росмедпром», а также наших коллег из ФМБА России, Минздрава и других организаций.

Вместе мы будем говорить о создании оборудования для нужд медицинской отрасли, как в рамках диверсификации ОПК мы наращиваем производство гражданской продукции – в интересах нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также «Жилье и городская среда», и поговорим о повышении качества питьевой воды путем модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая решения организаций ОПК.

На одном из профильных пленарных заседаний форума мы в числе прочих затронем тему актуализации кадровой стратегии с учетом всех нюансов переживаемой пандемии, расскажем о трансформации существующих подходов с целью выработки комплексного решения по управлению результативностью. В частности, холдинг намерен усилить взаимодействие с ведущими вузами России в части реализации совместных научных проектов и целевого обучения профильных специалистов оптической отрасли, в том числе за счет развития ресурсов дистанционного обучения и стажировок, рекрутинга молодых специалистов.

Приглашаем всех посетить наши круглые столы.

- Какие изделия, созданные и используемые во время пандемии коронавируса, можно будет увидеть в Кубинке в этом году?

- На «АРМИИ-2020» в составе объединенной экспозиции Ростеха мы покажем многие изделия, выпускаемые для нужд борьбы с новой инфекцией. Можно сказать, что наш стенд в этом году будет отличаться разнообразием гражданских разработок. Само по себе это не ново, мы и раньше привозили на «АРМИЮ» продукцию, которую производим в рамках диверсификации ОПК, однако в этом году посетители форума увидят еще и оборудование для сдерживания коронавируса.

Главным образом, это изделия, поставляемые нами федеральным органам исполнительной власти по распоряжению Правительства РФ от 21.03.2020 № 708-р. Это уже упомянутые бесконтактные ИК-термометры, установки обеззараживания воздуха и тепловизионные системы. Для многих посетителей, кстати, наши тепловизоры станут первым, что они увидят на выставке – ими будут оснащены две проходные, чтобы гарантировать безопасность всех гостей и участников.

- Коронавирус, безусловно, самая актуальная тема на сегодня. Но когда пандемия сойдет на нет, останется вопрос актуальности уже самих разработок.

- Важно отметить, что эти разработки будут востребованы не только при пандемии коронавируса, но при любых эпидемиях и сезонных заболеваниях. Например, использование тепловизора позволит и в дальнейшем препятствовать распространению инфекций, симптоматикой которых является повышенная температура. Востребовано оборудование будет, главным образом, в местах массового скопления людей – в аэропортах и метро, торговых центрах, контрольно-пропускных пунктах и не только.

- Кроме этого, какую еще гражданскую продукцию привезете на «АРМИЮ-2020»?

- «Швабе» уделяет большое внимание проектам по модернизации дорожной и городской инфраструктуры. К новейшим разработкам в этом направлении относится VIC – интеллектуальный светофор на светодиодных экранах, который может выводить на индикаторы дополнительную графическую информацию. Подробнее о нашем участии в экосистемном проекте «Умный город» посетители выставки смогут узнать, воспользовавшись интерактивной тачскрин-панелью, установленной на стендах № 2C7 и № 2D6 в павильоне B.

Другим ключевым направлением деятельности холдинга, как известно, является медицина. Здесь мы тоже представим широкий спектр продуктов. Это и знакомый многим автоматический наружный дефибриллятор АНД А15, и макет мобильного медицинского комплекса компьютерной томографии – в рамках проекта по обеспечению медобслуживанием жителей ­малых населенных пунктов страны.

- Вся перечисленная продукция выпускается холдингом «Швабе» в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса. На какой стадии находится реализация программы?

- Да, как известно, в 2016 году президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, поручил организациям ОПК увеличить долю гражданской продукции в объеме производства до 50% к 2030 году. Ростех планирует достичь этого показателя в среднем по корпорации уже к 2025 году, а показатель гражданской продукции внутри «Швабе» по итогам 2019-го составляет 39%.

- В рамках холдинга это позитивная динамика?

- Вполне. Когда задача только ставилась, показатель внутри «Швабе» находился на 20%, а через два года вырос до 30%. В целом у нас есть определенное преимущество, поскольку этот процесс нами в принципе осуществляется давно – предприятия холдинга на протяжении десятилетий специализируются на оптике и медицинской продукции, а также светотехнике.

Дмитрий Литовкин