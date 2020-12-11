Новая стратегия предполагает, что США должны быть готовы к отражению агрессии в космосе

Выполнением этой задачи в первую очередь займутся Космические силы США

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между американцами и их противниками, и Вашингтон должен быть готов в случае необходимости "отразить агрессию и защитить национальные интересы Соединенных Штатов в космосе". Об этом говорится в новой национальной космической стратегии, принятой в среду действующим президентом США Дональдом Трампом.

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте Белого дома, космическая область "стала сферой ведения боевых действий в результате стремления соперников бросить вызов интересам Соединенных Штатов и их союзников в космосе". "Абсолютно необходимо, чтобы Соединенные Штаты адаптировали работу своих ведомств, занимающихся обеспечением национальной безопасности, свою политику, стратегии, доктрины, принципы засекречивания информации в сфере безопасности, а также свои силы для сдерживания враждебных действий, демонстрации ответственного поведения и, если необходимо, отражения агрессии и защиты интересов Соединенных Штатов в космосе", - говорится в принятой Трампом стратегии.

Предполагается, что выполнением этих задач в первую очередь займутся Космические силы США, которые были официально учреждены Трампом 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.

Ранее в среду на заседании Национального космического совета вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон сохраняет лидерство в космосе, но обязан реагировать на вызовы со стороны Москвы и Пекина, создающих новые системы. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин счел позицию Пенса странной реакцией на успешные пуски Россией межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, у американцев произошел "нервный срыв".