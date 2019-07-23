Луноход летит к Луне: Индия запустила "проект века"
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Индия произвела успешный запуск космического аппарата "Чандраян-2", который должен доставить на Луну небольшой луноход. В случае успешного приземления на поверхность спутника Земли луноход будет собирать образцы лунного грунта, а также искать залежи гелия-3.
Индия готовится стать четвертой страной мира после США, России и Китая, зафиксировавшей свое присутствие на Луне. В понедельник, 22 июля, Индийская организация космических исследований (ISRO) проинформировала об успешном выведении на нерасчетную орбиту аппарата "Чандраян-2", который должен доставить на спутник Земли луноход.
- такое сообщение появилось в "твиттере" ISRO. Орбита, на которую был выведен аппарат, находится на 6 тыс. км выше, чем планировалось. Это позволит "Чандраяну-2" сберечь топливо при полете.
Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT
- ISRO (@isro) July 22, 2019
Предполагается, что после успешного приземления луноход будет работать на поверхности Луны у Южного полюса на протяжении двух недель. В задачу миссии входит сбор проб для дальнейшего изучения минералогического состава лунного грунта. Ранее в ISRO раскрыли планы по разведке на Луне залежей гелия-3. Следующим этапом станет организация его добычи и доставки на Землю.
"Страны, способные доставлять ценное сырье с Луны на Землю будут диктовать процессы в энергетике. Мы не хотим быть частью этих процессов, мы хотим ими управлять", - рассказывал в интервью Bloomberg председатель ISRO Кайласавадиву Сиван.
Запуск автоматической миссии к Луне должен был состояться еще 15 июля, однако буквально в последний момент ISRO отложила его "в качестве меры предосторожности". Причиной такого решения была названа "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота". Переносы старта экспедиции происходили и раньше. Так, изначально запуск планировался на апрель 2018 года.
Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, отправив на ее поверхность ударный зонд.
Любопытно, что на ранних этапах развития проекта Индия намеревалась лететь на Луну вместе с Роскосмосом, однако после неудачи аппарата Фобос-Грунт в 2011 году эта страна предпочла работать самостоятельно. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о том, что первый россиянин высадится на поверхность Луны только в 2030 году. Облет спутника Земли должен состояться годом ранее.
Американцы между тем намерены организовать на Луне развитую инфраструктуру. С целью построить многофункциональную базу в 2024 году на спутник Земли прилетят астронавты, отобранные по принципу гендерного равенства. Как заявил в интервью CBS вице-президент США Майк Пенс, они "не просто совершат визит" на спутник Земли, а останутся там. Администрация Дональда Трампа рассматривает Луну в качестве своего рода перевалочного пункта перед высадкой на Марсе. Некоторые специалисты, например, пилот командного модуля "Аполлона-11" во время легендарного полета к Луне в 1969 году Майкл Коллинз подвергли идею нынешнего американского руководства критике.
Пенс также отметил, что не сомневается в высадке астронавтов на Марс в обозримой перспективе.
"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс - а американцы полетят на Марс - нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. Мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс.
Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении.
Но закладным камнем в этом станут возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете".
В мае 2019 года китайские ученые впервые получили данные о составе мантии Луны. Это произошло в рамках миссии "Чанъэ-4". Луноход "Юйту-2" проанализировал образцы, полученные со дна бассейна Южный полюс-Эйткен, с помощью спектрометра - оказалось, в них содержатся богатые железом минералы. По мнению исследователей, эти вещества входили в состав мантии и оказались на поверхности Луны из-за ударов метеоритов.
Отдел "Наука"
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