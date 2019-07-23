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23.07.2019
Газета.ru

Луноход летит к Луне: Индия запустила "проект века"

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Источник изображения: gazeta.ru

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Индия произвела успешный запуск космического аппарата "Чандраян-2", который должен доставить на Луну небольшой луноход. В случае успешного приземления на поверхность спутника Земли луноход будет собирать образцы лунного грунта, а также искать залежи гелия-3.



Индия готовится стать четвертой страной мира после США, России и Китая, зафиксировавшей свое присутствие на Луне. В понедельник, 22 июля, Индийская организация космических исследований (ISRO) проинформировала об успешном выведении на нерасчетную орбиту аппарата "Чандраян-2", который должен доставить на спутник Земли луноход.

"Ракета-носитель GSLV Mk III-M1 успешно вывела космический аппарат "Чандраян-2" на околоземную орбиту",

- такое сообщение появилось в "твиттере" ISRO. Орбита, на которую был выведен аппарат, находится на 6 тыс. км выше, чем планировалось. Это позволит "Чандраяну-2" сберечь топливо при полете.


Предполагается, что после успешного приземления луноход будет работать на поверхности Луны у Южного полюса на протяжении двух недель. В задачу миссии входит сбор проб для дальнейшего изучения минералогического состава лунного грунта. Ранее в ISRO раскрыли планы по разведке на Луне залежей гелия-3. Следующим этапом станет организация его добычи и доставки на Землю.

"Страны, способные доставлять ценное сырье с Луны на Землю будут диктовать процессы в энергетике. Мы не хотим быть частью этих процессов, мы хотим ими управлять", - рассказывал в интервью Bloomberg председатель ISRO Кайласавадиву Сиван.

Запуск автоматической миссии к Луне должен был состояться еще 15 июля, однако буквально в последний момент ISRO отложила его "в качестве меры предосторожности". Причиной такого решения была названа "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота". Переносы старта экспедиции происходили и раньше. Так, изначально запуск планировался на апрель 2018 года.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года.

Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, отправив на ее поверхность ударный зонд.

Любопытно, что на ранних этапах развития проекта Индия намеревалась лететь на Луну вместе с Роскосмосом, однако после неудачи аппарата Фобос-Грунт в 2011 году эта страна предпочла работать самостоятельно. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о том, что первый россиянин высадится на поверхность Луны только в 2030 году. Облет спутника Земли должен состояться годом ранее.

Американцы между тем намерены организовать на Луне развитую инфраструктуру. С целью построить многофункциональную базу в 2024 году на спутник Земли прилетят астронавты, отобранные по принципу гендерного равенства. Как заявил в интервью CBS вице-президент США Майк Пенс, они "не просто совершат визит" на спутник Земли, а останутся там. Администрация Дональда Трампа рассматривает Луну в качестве своего рода перевалочного пункта перед высадкой на Марсе. Некоторые специалисты, например, пилот командного модуля "Аполлона-11" во время легендарного полета к Луне в 1969 году Майкл Коллинз подвергли идею нынешнего американского руководства критике.

Однако в Вашингтоне всерьез рассчитывают, что после возвращения на Луну именно США станут лидером в освоении космического пространства.

Пенс также отметил, что не сомневается в высадке астронавтов на Марс в обозримой перспективе.

"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс - а американцы полетят на Марс - нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. Мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс.

Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении.

Но закладным камнем в этом станут возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете".

В мае 2019 года китайские ученые впервые получили данные о составе мантии Луны. Это произошло в рамках миссии "Чанъэ-4". Луноход "Юйту-2" проанализировал образцы, полученные со дна бассейна Южный полюс-Эйткен, с помощью спектрометра - оказалось, в них содержатся богатые железом минералы. По мнению исследователей, эти вещества входили в состав мантии и оказались на поверхности Луны из-за ударов метеоритов.


Отдел "Наука"

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