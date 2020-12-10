СП «Сбера» и Cognitive Technologies начнет производить автопилоты для поездов в 2021 году

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) в 2021 году планирует начать массовое производство комплексов-автопилотов для поездов, которые оснащены искусственным интеллектом и позволяют избежать ЧП из-за человеческого фактора. Об этом сообщает ТАСС.
Компания планирует изготовить более 2 тыс. таких комплексов, потенциальными клиентами являются РЖД и европейские перевозчики, сообщила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
В сентябре Ускова говорила, что РЖД приступили к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом, который должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора. Они оснащены комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при помощи технического зрения и искусственного интеллекта обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры.
Комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения. Cognitive Rail Pilot способен обеспечивать безопасность в любую погоду. В настоящее время подобная технология нигде в мире не применяется.
Ускова уточнила, что РЖД уже начали подготовку к оснащению своих локомотивов интеллектуальными системами Cognitive Rail Pilot, на данную технологию поступили заказы из Франции, Дании и Германии, с европейскими заказчиками подписаны первые договоры.
Начинка для автопилотов производится на роботизированной фабрике в Томске, которую в начале сентября Cognitive Pilot открыла для сборки средних и небольших серий интеллектуальных систем для умных поездов и комбайнов с искусственным интеллектом.
Гендиректор компании добавила, что за время тестирования комплекс подтвердил свою работоспособность и даже позволил сохранить жизнь человеку.