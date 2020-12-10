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СП «Сбера» и Cognitive Technologies начнет производить автопилоты для поездов в 2021 году

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Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) в 2021 году планирует начать массовое производство комплексов-автопилотов для поездов, которые оснащены искусственным интеллектом и позволяют избежать ЧП из-за человеческого фактора. Об этом сообщает ТАСС.

Компания планирует изготовить более 2 тыс. таких комплексов, потенциальными клиентами являются РЖД и европейские перевозчики, сообщила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. 

В сентябре Ускова говорила, что РЖД приступили к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом, который должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора. Они оснащены комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при помощи технического зрения и искусственного интеллекта обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры. 

Комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения. Cognitive Rail Pilot способен обеспечивать безопасность в любую погоду. В настоящее время подобная технология нигде в мире не применяется. 

Мы получили сертификат соответствия об опытной эксплуатации, это значит, что мы наездили необходимое количество часов на реальных (железных) дорогах. Сейчас мы проходим сертификацию в рамках подконтрольной эксплуатации, когда разработчик вообще не присутствует в экспериментальном контуре, заказчик все эксплуатирует сам, до 31 декабря мы планируем ее пройти. И это все предтеча мирового распространения этого продукта, в следующем году будет грандиозное масштабирование, — сказала она. 

Ускова уточнила, что РЖД уже начали подготовку к оснащению своих локомотивов интеллектуальными системами Cognitive Rail Pilot, на данную технологию поступили заказы из Франции, Дании и Германии, с европейскими заказчиками подписаны первые договоры. 

Что касается РЖД, то, конечно, здесь предстоят конкурсные закупочные процедуры, но мы сейчас закладываем производственные мощности на создание 2 тыс. „умных систем“ для РЖД. По Европе, я думаю, пока заказ будет на десятки, потому что они будут пробовать технологию, — отметила Ускова. 

Начинка для автопилотов производится на роботизированной фабрике в Томске, которую в начале сентября Cognitive Pilot открыла для сборки средних и небольших серий интеллектуальных систем для умных поездов и комбайнов с искусственным интеллектом. 

Гендиректор компании добавила, что за время тестирования комплекс подтвердил свою работоспособность и даже позволил сохранить жизнь человеку. 

Во время испытаний был случай, когда [нетрезвый] мужчина прыгнул под колеса поезда и состав затормозил, — сообщила Ольга Ускова. 

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