Вакцины ударными дозами, роботы на поводке, «Терминаторы» на поле боя

Минобороны отрабатывает практическое применение новейших боевых машин

На этой неделе представители 50 военных миссий иностранных государств, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Кшимовский. Речь идет о «300 военных атташе и членов их семей которые решились на проведение прививочных мероприятий». При отрицательном отношении Запада к российскому «Спутнику V» игнорировать возможность получить защиту от вирусной инфекции иностранцы не решились.

Смена приоритета происходит на фоне временного запрета на вакцинацию препаратом Astra Zeneca. Это уже сделали Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Кроме них еще 15 стран полностью или частично приостановили использование препарата. Причина – побочные эффекты.

«До сих пор подтверждены семь случаев, которые могут быть связаны с образованием тромбов в мозговых венах», – сообщил глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Ранее в Норвегии трое медиков были госпитализированы с тромбами после вакцинации Astra Zeneca, один из них скончался. Аналогичные случаи зафиксированы и в Дании. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинации препаратом Astra Zeneca.

Судить об эффективности «Спутника V» можно, в частности, по нашей армии. В рамках массовой вакцинации в войсках привито более 389 тыс. военнослужащих. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, благодаря этому в Минобороны самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Возможно, этот факт повлиял на решение Европейской комиссии с российским фондом перспективных исследований (ФПИ) о поставках вакцины в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters. В настоящее время известно, что Венгрия, Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность, Италия изучает способы запустить производство на своем крупнейшем биореакторе Rei Thera под Римом.

На минувшей неделе стало известно о боевом потенциале перспективного российского воздушного робота «Гром». Как рассказали разработчики аппарата из компании «Кронштадт», реактивный воздушный робот, помимо возможности применять ракетно-бомбовое вооружение сможет управлять роем из 10 ударных беспилотников «Пиранья» (другое название «Молния». – «НВО»), запускаемых с другого авиационного носителя. Этот принцип в настоящее время реализуется в рамках американского проекта полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда». – «НВО»).

«У «Пираний» идет постоянный обмен данными между беспилотными летательными аппаратами. Возможно изменение заданий для каждого члена стаи, передача лидерских ролей и взаимозаменяемость. При этом благодаря искусственному интеллекту задание выполняется группой без постоянной связи с самолетом-носителем», – уточнили в компании. До этого подобный принцип был реализован в 60-х годах прошлого века на советских морских сверхзвуковых ракетах П-700 «Гранит». Важно отметить, что в отличие от семитонного гранита «Пиранья» весит всего 130 кг. Это явный технологический прорыв в вопросах реализации столь амбициозных военных проектов.

Еще один из них связан с началом поставок в войска новых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». На полигоне под Челябинском они принимают участие в комплексных учениях с танковыми подразделениями Минобороны. Ход практической части проверил лично замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, что говорит о высокой важности мероприятия.

«Терминатор» – боевая машина корпорации «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», способная решать сложные тактические задачи. Благодаря набору вооружения от спаренной 30-мм пушки, двух гранатометов АГС-17 «Пламя», курсового пулемета она имеет еще и четыре сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака». Последние можно применять для поражения не только хорошо защищенной бронетехники, но и вертолетов противника.

Отмечается, что БМПТ имеет высокий потенциал при ведении боевых действий в городских условиях. Ее пушка поднимается практически на 90 градусов, что позволяет уничтожать гранатометные расчеты на верхних этажах высотных зданий. Кроме того, благодаря высокой автоматизации машина может выступать в качестве безэкипажного дистанционно управляемого боевого модуля.