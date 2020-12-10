ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет с возможностью продления этого срока

Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус.

ЦАМТО, 9 декабря. ВМФ России сможет 25 лет пользоваться пунктом МТО в Судане. Это следует из текста соглашения между РФ и Суданом от 1 декабря 2020 года, опубликованного 8 декабря на портале правовой информации, передает "РИА Новости".

"Настоящее соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерение прекратить его действие", – говорится в документе.

Как следует из текста документа, в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения ВМФ России смогут базироваться корабли с ядерной энергоустановкой.

"Одновременно в пункте материально-технического обеспечения разрешено находиться не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности", – отмечается в тексте документе.

В соглашении указывается, что Россия должна будет уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда.

Как напоминает агентство, о договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек.