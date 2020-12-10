Россия и Судан договорились о создании в республике пункта ВМФ РФ

На опубликован текст важнейшего соглашения между Россией и Суданом. Этот документ, подписанный 23 июля 2019 года в Хартуме и 1 декабря 2020 года в Москве, санкционирует создание на территории африканского государства пункта материально-технического обеспечения нашего Военно-морского флота. Он также определяет базовые принципы пребывания в городе Порт-Судан на Красном море российских военнослужащих, наших боевых кораблей и другой техники ВМФ.

В соглашении сказано, что нахождение на территории Судана пункта российского ВМФ отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Установлено, что эти договоренности будут действовать 25 лет. Они могут автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, цитируем, "если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие".

В документе определен регламент захода нашей военно-морской техники в территориальные воды и порт африканского государства. В расположенном там пункте материально-технического обеспечения смогут одновременно находиться до 4 боевых единиц ВМФ России, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой. Но при одном жестком условии - их экипажи должны соблюдать в чужой стране требования по ядерной и экологической безопасности.

Названа численность персонала пункта материально-технического обеспечения - не более 300 человек. Зато сам объект может быть достаточно обширным, включать береговую линию, водную акваторию и зону причального фронта.

Внешней охраной его границ займутся суданцы. Они же на коммерческой основе станут обеспечивать пункт электроэнергией, пресной водой, горюче-смазочными материалами, продуктами питания и другими материальными средствами. Впрочем, документ не исключает доставку всего необходимого нашим морякам и боевым кораблям из России.

Пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Судане может быть достаточно обширным. Включать береговую линию, водную акваторию, а также зону причального фронта

Защита акватории флотского пункта и охрана его внутренней территории ляжет на наших военнослужащих. Поэтому в соглашении оговорено, что они имеют право носить на объекте оружие. Но вне пункта ВМФ иметь на руках такой арсенал и тем более применять его российским военным разрешатся только по согласованию с властями Судана.

И еще один важный момент. Понятно, что находящиеся в Порт-Судане наши боевые корабли да и сам пункт материально-технического обеспечения ВМФ потребуют защиты не только с моря и суши, но и в небе. Соглашение предусматривает наличие там наших средств ПВО.

Российские зенитно-ракетные комплексы должны также прикрывать от ударов с воздуха расположенную в городе военно-морскую базу Судана. Кроме того, Россия безвозмездно поможет развивать инфраструктуру данной базы и вооруженные силы африканского государства в целом. Это тоже отражено в соглашении.

Юрий Гаврилов