По ту сторону Суэца

Соглашение с Суданом о создании базы ВМФ РФ ожидает подписи президента

Глава правительства Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на территории Судана. Премьером поручено представить предложение о подписании соглашения президенту. Проект разрабатывался с участием Министерства обороны и согласован с МИДом. Предварительно он был проработан и суданской стороной.

Еще в прошлом году в Сочи прошел саммит «Россия – Африка», участниками которого стали представители из 50 африканских государств. Со многими из них российские военные имеют договоры о сотрудничестве.

Ранее мы уже вели переговоры по созданию базы ВМФ на континенте. В частности, речь шла о Сомали или Джибути. На побережье последней развернуты базы США, Китая и Франции. Но переговоры окончились ничем. Очевидно, из-за противодействия западных стран – участниц НАТО. Но надо отдать должное нашему упорству – было подписано соглашение с Суданом. Так что теперь некоторым европейским и азиатским конкурентам придется потесниться.

Согласно опубликованному документу база на Красном море, которое является одним из важнейших торговых путей в мире, должна будет служить исключительно мирным и оборонительным целям ВМФ РФ. Там намечено развернуть логистический центр и пункт обслуживания кораблей. Деятельность базы не будет направлена против других государств.

“ База будет находиться в Порт-Судане – на побережье Красного моря. Планируется, что здесь разместят до 300 военнослужащих, четыре военных корабля ВМФ России, в том числе и с ядерной установкой ”

База расположится в Порт-Судане, одном из двух портовых городов на суданском побережье Красного моря. Планируется, что на «российской территории» разместят до 300 военнослужащих, четыре военных корабля ВМФ России, в том числе и с ядерной энергетической установкой. Понятно, что все это будет прикрыто средствами ПВО и РЭБ. Кроме того, Минобороны хочет получить право ввозить на свою базу любое вооружение и боеприпасы, оборудование и материалы без дополнительных пошлин. Корабли, авиация и транспортные средства должны быть объявлены неприкосновенными, пользоваться иммунитетом от досмотра и ареста.

Строительство базы и ее содержание будет оплачивать российский бюджет. Внешняя охрана базы организуется военными Судана. Соглашение рассчитано на 25 лет и может быть автоматически продлено на 10 лет с оговоркой: «Если у сторон не будет возражений».

Отметим, что новая Россия, хотя и считается правопреемницей СССР, потеряла все военно-морские базы Советского Союза на Ближнем Востоке и в Африке. Лишь в сирийском Тартусе мы сегодня имеем пункт материально-технического обеспечения ВМФ – правда, разросшийся до размеров полноценной базы. Наш флот вновь возвращается в места, где советский военно-морской флаг был привычным для всех. Ведь когда-то в Красном море на эфиопском острове Нокра в архипелаге Дахлак у СССР была военно-морская база, закрывшаяся в 1991 году.

Новая база ВМФ России будет занимать выгодное геостратегическое положение. Напротив – побережье Саудовской Аравии, на север – Египет, южнее – Эфиопия. Плюс выход на южном направлении в Аденский залив Индийского океана между Африканским Рогом и Йеменом, где в советское время располагалась военная база ВМФ СССР «Ходейда».

Из Судана Россия сможет по крайней мере держать в поле зрения обширные части арабского региона и Африки. Да и Красное море, являясь важной судоходной артерией через Суэцкий канал, связано как-никак со Средиземным морем.

Сможет ли военное присутствие России способствовать сохранению мира и стабильности в регионе – не уверен. При наличии здесь других зарубежных баз продолжаются боевые действия в Ливии, Сирии, до сих пор не уничтожены сепаратисты, пираты и исламские террористы в Сомали или Эфиопии, других странах африканского региона.

Но вот то, что у российских моряков теперь появится еще одно место отдыха после длительных вахт и это без ущерба боевому дежурству – ведь на берегу их уже будет ждать отдохнувшая смена, надо только приветствовать.

Сергей Костин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года