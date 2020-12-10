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ЦАМТО

Команды Минобороны России приняли участие в отборочном этапе Всероссийских соревнованиях по кибербезопасности

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 9 декабря. В отборочном онлайн-туре всероссийских соревнований по кибербезопасности "Эшелонированная оборона 2020" ("Киберпатриот"), состоявшемся 6 декабря, приняли участие 138 команд студентов, курсантов высших учебных заведений Минобороны России, а также старшеклассников.

В финал вышли только 39 команд.

Соревнования проводились в формате CTF (Capture the flag): участникам были предложены задания по криптографии, стеганографии, анализу данных по открытым источникам, поиску уязвимостей и другим темам кибербезопасности.

Итогом решения каждого задания стало получение участниками особого значения (флага), вносимого впоследствии в специальную судейскую цифровую платформу. Управление соревнованиями осуществлялось из НПО "Эшелон" под контролем экспертов Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Приняли участие в соревнованиях и вышли в финал команды следующих вузов и организаций Минобороны России: Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко, Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, Военный университет радиоэлектроники, Военный инновационный технополис "ЭРА".

Финальные соревнования пройдут в онлайн-режиме 19 декабря и будут координироваться из Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Мероприятие организовано при поддержке Департамента информационных систем Минобороны РФ, Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Техническими организаторами соревнований выступили ведущие компании, специализирующиеся в области информационной безопасности – АйТи БАСТИОН, Диджитал Энерджи, НТЦ Вулкан, Элемент, а также НПО "Эшелон".

Генеральным спонсором мероприятия выступил ПAO "Промсвязьбанк", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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