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В ВИТ "Эра" прошел финал соревнований Минобороны России по кибербезопасности

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 21 декабря. На базе Военного инновационного технополиса "Эра" 19 декабря в онлайн режиме прошел финал Всероссийских соревнований Минобороны России по кибербезопасности.

В ходе соревнований участники состязались в таких дисциплинах как поиск уязвимостей в информационных системах, стеганография, криптография, расследование инцидентов и поиск информации из открытых источников. Судейство соревнований было организовано на базе ВИТ "Эра".

По итогам выполнения каждой задачи, соревнующиеся получали особое значение (флаг), которое впоследствии вносилось в специальную судейскую цифровую платформу.

Координирующей площадкой мероприятия, которое прошло в онлайн-режиме, стал Военный инновационного технополис "Эра".

В финале соревнований приняли участие 39 команд, состоящих из учащихся общеобразовательных школ, студентов профильных ВУЗов, курсантов военных училищ, специализирующихся в сфере информационной безопасности, а также операторов научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.

Минобороны России представляли команды следующих учреждений: Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко, Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, Военный университет радиоэлектроники, Военный учебный центр при Воронежском государственном университете, Военный инновационный технополис "ЭРА".

В зачете среди команд военных вузов победу одержала команда ВКА имени А.Ф.Можайского, второе место осталось за второй командой этой же академии, на третьем месте остались курсанты КВВУ имени С.М.Штеменко.

Организаторами мероприятия являлись Департамент информационных систем Министерства обороны России, Восьмое Управление Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и ВИТ "Эра".

Техническими партнерами соревнований выступили ведущие компании, специализирующиеся в области информационной безопасности, – АйТи БАСТИОН, Диджитал Энерджи, НТЦ Вулкан, Элемент, а также НПО "Эшелон", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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