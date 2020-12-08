Турция в шаге от наземной операции в Ливии, несмотря на предупредительный сигнал Египта

По информации, полученной в ходе данных радиоперехвата и из других источников, Турция готовится к осуществлению наземной военной операции в районе города Сирт в Ливии. В частности, на захваченную силами ПНС авиационную базу Аль-Ватия прибыли турецкие F-16. Ранее была зафиксирована повышенная активность военно-транспортной авиации ВВС Турции в Ливию и обратно. Цель Анкары – помощь отрядам Правительства национального согласия с воздуха беспилотными летательными аппаратами и другими средствами.

На фоне активизации действий ПНС и Турции «хафтаровцы» стягивают дополнительные силы в район Сирт-Джуфра, в том числе – зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1». О действиях турецких войск также информированы союзники Ливийской национальной армии Халифы Хафтара – Франция, Россия, Кипр, ОАЭ, Греция и Египет.

Таким образом, Турция находится в шаге от наземной операции в Ливии, несмотря на предупредительные сигналы из Египта. Так, в субботу 5 декабря у египетского побережья близ Александрии закончились международные военные учения «Медуза-10», в которых, кроме прочих, участвовали истребители МиГ-29М/М2 военно-воздушных сил АРЕ.

Главный этап маневров прошел под эгидой военных сил Франции и носил ярко выраженную антитурецкую направленность.