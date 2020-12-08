Войти
ИноСМИ

Телеканал новин 24 (Украина): ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе, но никогда не пойдут против народа

404
0
0
Бронетехника ВСУ в Донецкой области
Бронетехника ВСУ в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Украина намерена решать конфликт в Донбассе только дипломатическим путем. Но, если приказ наступать будет дан, украинские воины его выполнят. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, еще раз продемонстрировав, что Киев едва ли намерен выполнять Минские соглашения.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сейчас вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированной местности, поскольку обязаны успешно действовать в любой ситуации. "Моя задача как главнокомандующего - чтобы солдат освоил все виды боя и знал, как действовать для достижения конкретных целей и выполнения конкретных задач", - подчеркнул Хомчак.

Военные никогда не пойдут против народа

Он подчеркнул, что следует понимать, что армия - это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ. Но военные никогда не будут против народа. Никогда не выполнят незаконный приказ - об этом четко сказано в конституции. "Сегодня наша цель - защитить независимость и территориальную целостность страны", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак также предположил, что России теоретически может удаться полномасштабное наступление в Донбассе. Но в таком случае украинцы устроят россиянам самый настоящий террор - тактику выжженной земли. Главнокомандующий добавил, что военная операция должна иметь цель, но этого у России нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
14.04.2017
«Кукурузник» установил рекорд грузоподъемности
17.06.2016
Украина получила от НАТО пакет с картой
29.11.2012
Казань возвращается в авиационное двигателестроение
06.07.2012
"Авиакор" предложил авиакомпаниям сформировать консолидированный заказ на самолеты Ан-140
25.01.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть I
09.10.2009
ИНТЕРПОЛИТЕХ: инновации и перспективы в сфере безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»