Телеканал новин 24 (Украина): ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе, но никогда не пойдут против народа

Украина намерена решать конфликт в Донбассе только дипломатическим путем. Но, если приказ наступать будет дан, украинские воины его выполнят. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, еще раз продемонстрировав, что Киев едва ли намерен выполнять Минские соглашения.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сейчас вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированной местности, поскольку обязаны успешно действовать в любой ситуации. "Моя задача как главнокомандующего - чтобы солдат освоил все виды боя и знал, как действовать для достижения конкретных целей и выполнения конкретных задач", - подчеркнул Хомчак.

Военные никогда не пойдут против народа

Он подчеркнул, что следует понимать, что армия - это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ. Но военные никогда не будут против народа. Никогда не выполнят незаконный приказ - об этом четко сказано в конституции. "Сегодня наша цель - защитить независимость и территориальную целостность страны", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак также предположил, что России теоретически может удаться полномасштабное наступление в Донбассе. Но в таком случае украинцы устроят россиянам самый настоящий террор - тактику выжженной земли. Главнокомандующий добавил, что военная операция должна иметь цель, но этого у России нет.