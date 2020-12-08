Компания Top Aces получила разрешение на импорт 29 истребителей F-16 из Израиля

ЦАМТО, 7 декабря. Расположенная в Дорвале (провинция Квебек, Канада) компании Top Aces, занимающейся подготовкой пилотов, получила разрешение на приобретение и импорт до 29 истребителей F-16, выведенных из состава ВВС неназванного государства.

Издание Skiesmag.com со ссылкой на пресс-релиз канадской компании сообщает, что планируется импорт 29 самолетов версии Block.10, которые будут модернизированы с применением БРЭО с открытой архитектурой и предложены в качестве платформы для поддержки обучения пилотов МО США, начиная с 2021 года.

Напомним, что израильское издание Globes 29 ноября сообщало о планах Министерства обороны Израиля продать 29 избыточных истребителей F-16 компании Top Aces. Таким образом, потенциальная сделка теперь подтверждена.

Как сообщали Globes близкие к переговорному процессу источники, стоимость каждой машины оценивается в 3-4 млн. долл. Переговорами занимается Управление международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Министерства обороны Израиля.

F-16 "Файтинг Фалкон" компании General Dynamics были поставлены в Израиль в начале 1980-х гг. и в течение последнего десятилетия постепенно выводились из эксплуатации.

Находящаяся в Монреале компания Top Aces специализируется на закупке подержанных истребителей, которые используются на тренировках в качестве самолетов противника. В прошлом году компании удалось подписать соответствующий крупный контракт с ВВС США.

Компания также оказывает услуги по обучению летчиков ВВС Канады и Германии.

В октябре 2019 года компания Top Aces получила контракт на "бессрочную поставку / неопределенное количество" (IDIQ), который позволит ей конкурировать с Air USA, Airborne Tactical Advantage Company, Blue Air Training, Coastal Defense, Draken International и Tactical Air Support в рамках крупной программы подготовки американских пилотов на 12 авиабазах ВВС США.

В соответствии с проектом Combat Air Force Contracted Air Support (CAF CAS) на общую сумму 6,4 млрд. долл. ВВС США могут запрашивать от этих семи компаний самолеты для имитации действий потенциального противника. Контракт действует до октября 2024 года и предполагает налет от 40 до 50 тыс. часов.