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ЦАМТО

Минобороны Израиля приступает к поставке истребителей F-16 компании Top Aces

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F-16 ВВС Израиля
F-16 ВВС Израиля.
Источник изображения: Amir Cohen / Reuters

ЦАМТО, 29 января. Минобороны Израиля объявило о начале реализации проекта по поставке канадской компании Top Aces 29 выведенных из эксплуатации истребителей F-16 Block.10 "Файтинг Фалкон".

Как сообщает Scramble Magazine, 27 января в аэропорту Тель-Авива была подготовлена первая партия из трех F-16A (с.н. 129, 220 и 250) и одного F-16B (с.н. 017) для их погрузки на борт Ан-124 "Руслан" и доставки в г.Меса (шт.Аризона, США).

Закупленные 29 F-16 Block.10 "Файтинг Фалкон" будут модернизированы с применением БРЭО с открытой архитектурой и предложены в качестве платформы для поддержки обучения пилотов ВВС США, начиная с 2021 года.

Как сообщали изданию Globes близкие к переговорному процессу источники, стоимость каждой машины оценивается в 3-4 млн. долл. Переговорами занималось Управление международного оборонного сотрудничества (SIBAT) МО Израиля.

F-16 "Файтинг Фалкон" компании General Dynamics были поставлены в Израиль в начале 1980-х гг. и в течение последнего десятилетия постепенно выводились из эксплуатации.

Находящаяся в Монреале головная компания Top Aces Inc. специализируется на закупке старых истребителей, которые используются на тренировках в качестве самолетов противника. Дочерня компания Top Aces Corp. находится в Фениксе (аэропорт Меса Гейтуэй, шт.Аризона, США).

В октябре 2019 года Top Aces заключила контракт с ВВС США на бессрочное предоставление неопределенного количества (IDIQ) истребителей, что позволит ей конкурировать с Air USA, Airborne Tactical Advantage Company, Blue Air Training, Coastal Defense, Draken International и Tactical Air Support в рамках крупной программы подготовки американских пилотов на 12 авиабазах.

В соответствии с проектом Combat Air Force Contracted Air Support (CAF CAS) на общую сумму 6,4 млрд. долл. ВВС США могут запрашивать от этих семи компаний самолеты для имитации действий потенциального противника. Контракт действует до октября 2024 года и предполагает налет от 40 до 50 тыс. часов.

Top Aces также оказывает услуги по обучению летчиков ВВС Канады и Германии.

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Страны
Германия
Израиль
Канада
США
Продукция
F-16
Ан-124
Компании
Draken Int
General Dynamics
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