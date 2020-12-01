Минобороны Израиля планирует продать 29 списанных истребителей F-16 канадской компании Top Aces

ЦАМТО, 30 ноября. Минобороны Израиля планирует продать 29 списанных истребителей F-16 расположенной в Монреале (провинция Квебек, Канада) компании Top Aces, занимающейся подготовкой пилотов.

Как сообщает израильское издание Globes со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники, стоимость каждой машины оценивается в 3-4 млн. долл. Переговорами занимается Управление международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Министерства обороны Израиля.

F-16 "Файтинг Фалкон" компании General Dynamics были поставлены в Израиль в начале 1980-х гг. и в течение последнего десятилетия постепенно выводились из эксплуатации.

Находящаяся в Монреале компания Top Aces специализируется на закупке подержанных истребителей, которые используются на тренировках в качестве самолетов противника. В прошлом году компании удалось подписать соответствующий крупный контракт с ВВС США.

Компания также оказывает услуги по обучению Военно-воздушных сил Канады и Германии.