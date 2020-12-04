Тагильское ракетное соединение РВСН празднует 60-летие со дня образования

ЦАМТО, 3 декабря. Исполнилось 60 лет со дня образования Тагильской ракетной дивизии – это первое соединение Ракетных войск стратегического назначения, полностью переоснащенное на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

История ракетной Тагильской дивизии и поселка Свободный началась в 1960 году со строительства инженерно-технических сооружений, подъездных путей и жилых помещений для ракетчиков. Первый жилой дом был сдан в декабре 1961 года. Дивизия сформирована 1 декабря 1960 года на базе 19-го учебного танкового полка и 18-й гаубичной артиллерийской бригады.

Первым командиром дивизии стал генерал-майор Олег Майский. 31 октября 1961 года первые стартовые дивизионы заступили на боевое дежурство по защите Отечества (командиры – О.Грабский и В.Мишин), имея на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты Р-16У.

14 декабря 1972 года в ознаменование 50-летия образования СССР дивизия была награждена Юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР.

12 декабря 1999 года Указом Президента Российской Федерации дивизии присвоено почетное наименование "Тагильская".

В 1978 году соединение было перевооружено на подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности РСД-10 "Пионер". Первый полк, вооруженный "Пионерами", заступил на боевое дежурство 3 ноября 1978 года. (командир – полковник В.Гагулаев). С 2013 года начато перевооружение первого ракетного полка дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

На сегодняшний день перевооружение Тагильской ракетной дивизии полностью завершено, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.