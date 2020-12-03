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ЦАМТО

В Ейске открыт новейший тренажерный комплекс для летного состава морской авиации ВМФ

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Три Су-30СМ Морской авиации ВМФ
Три Су-30СМ Морской авиации ВМФ России (синие бортовые номера "35", "36" и "37") на аэродроме 859-го учебного центра Морской Авиации в Ейске.
Источник изображения: Александр Лебедев / ale.livejournal.com

ЦАМТО, 2 декабря. В Центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске состоялась церемония открытия новейшего специального тренажерного комплекса для обучения летчиков пилотированию различных типов воздушных судов.

По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова для проведения торжественной церемонии ввода в строй нового авиационного тренажерного комплекса прибыла рабочая группа Главного командования ВМФ во главе с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом вице-адмиралом Владимиром Касатоновым. О готовности комплекса к работе он доложил главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову по каналам видеоконференцсвязи. После доклада вице-адмирал Владимир Касатонов совместно с начальником Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ полковником Сергеем Боднаруком перерезали символическую красную ленту и произвели осмотр тренажерного комплекса.

Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России. Для обучения морских летчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ. Особенностью тренажера Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолета в полном диапазоне высот и скоростей.

Высокотехнологичные тренажеры самолетов и вертолетов, размещенные в здании тренажерного комплекса, позволяют максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные задачи, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия.

В своем обращении к военнослужащим Центра по видеоконференцсвязи главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов отметил, что "оснащение Центра боевого применения и переучивания летного состава (морской авиации Военно-морского флота) высокотехнологичным, широкомасштабным по спектру решаемых задач тренажерным комплексом является одним из этапов процесса развития и совершенствования Морской авиации как важнейшей составляющей Военно-морского флота России".

"Безусловно, это важное событие в совершенствовании и развитии системы боевой подготовки морской авиации Военно-морского флота. По техническим возможностям комплекс позволяет существенно повысить качество профессиональной подготовки и квалификации в системе дополнительного профессионального образования летного и инженерно-технического состава", – цитирует адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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