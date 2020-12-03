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Морские летчики теперь могут пилотировать истребители, не отрываясь от земли

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ в Ейске состоялась церемония открытия новейшего специального тренажёрного комплекса для обучения лётчиков пилотированию различных типов воздушных судов, обладающего технологиями искусственного интеллекта.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На церемонию ввода в строй авиационного тренажерного комплекса прибыла рабочая группа Главного командования ВМФ во главе с заместителем главкома ВМФ вице-адмиралом Владимиром Касатоновым.

«Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России. Для обучения морских летчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажёры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажёр многоцелевого истребителя Су-30СМ», - пояснили в военном ведомстве.

Особенностью тренажёра Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолёта в полном диапазоне высот и скоростей.

«Высокотехнологичные тренажеры самолетов и вертолетов, размещенные в здании тренажерного комплекса, позволяют максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные задачи, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия», - подчеркнули в министерстве.

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