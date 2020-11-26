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На новейшем десантном катере проекта 02510 Балтийского флота торжественно поднят Андреевский флаг

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Катера Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16)
Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 25 ноября. В Приморске Калининградской области 24 ноября состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем серийном высокоскоростном десантном катере проекта 02510 типа "БК-16", построенном для Балтийского флота на предприятии АО "Рыбинская верфь".

В церемонии приняли участие представители командования и военнослужащие Балтийского флота, а также представители православного духовенства. Заместитель начальника штаба Балтийского флота капитан 1 ранга Андриан Великанов передал Андреевский флаг командиру десантного катера. Настоятель Патриаршего подворья святого князя Александра Невского г.Балтийска отец Константин провел чин освящения полотнища флага. Затем под звуки Гимна Российской Федерации на катере был поднят Военно-морской флаг.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение катера.

После успешного прохождения испытаний государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке катера от завода изготовителя в состав Военно-морского флота России. Приказом главнокомандующего ВМФ десантный катер включен в боевой состав Балтийского флота.

Справочно:

Высокоскоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 предназначен для переброски и высадки десанта, огневой поддержки десанта, участия в противодиверсионных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, перевозки легких грузов и участия в спасательных операциях.

Катер оснащен дистанционно-управляемым боевым модулем разработки концерна "Калашников". Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 типа "Б-32" и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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