Войти
ЦАМТО

На новейших десантных катерах Балтийского флота торжественно поднят Андреевский флаг

358
0
0
Ритуал первого подъема Андреевского флага
Ритуал первого подъема Андреевского флага.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 16 июля. В Приморске Калининградской области 15 июля состоялся торжественный ритуал первого подъема Андреевского флага на новейших высокоскоростных десантных катерах проекта 02510 типа БК-16, построенных для Балтфлота на АО "Рыбинская верфь".

В церемонии приняли участие представители командования и военнослужащие Балтийского флота. Заместитель начальника Главного штаба ВМФ России контр-адмирал Олег Апишев передал Андреевские флаги командирам катеров. Затем под звуки гимна Российской Федерации они были подняты на корме боевых единиц флота.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых (ЗХИ) и государственных испытаний (ГИ), в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение катеров.

После успешного прохождения ЗХИ и ГИ Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке катеров от завода изготовителя в состав Военно-морского флота России. Приказом главнокомандующего ВМФ десантные катера включены в боевой состав Балтийского флота.

Справочно:

Высокоскоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 предназначены для переброски и высадки десанта, огневой поддержки десанта, участия в противодиверсионных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, перевозки легких грузов и участия в спасательных операциях.

Боевой комплекс катеров является дистанционно-управляемым боевым модулем разработки концерна "Калашников". Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 мм типа Б-32 и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-32
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Похожие новости
26.11.2020
На новейшем десантном катере проекта 02510 Балтийского флота торжественно поднят Андреевский флаг
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
09.10.2017
Ураган осколков. Самые убойные отечественные зенитки
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:15
  • 49
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.