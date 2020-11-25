От «БК-16» не уйдет ни один нарушитель

В состав Балтийского флота включен новейший высокоскоростной транспортно-десантный катер.

Катер типа «БК-16» проекта 02510 построен на предприятии АО «Рыбинская верфь». 24 ноября в Приморске Калининградской области состоялся ритуал первого подъема флага ВМФ на новой боевой единице старейшего флота России.

В ходе церемонии заместитель начальника штаба БФ капитан 1 ранга Андриан Великанов передал Андреевский флаг командиру катера. Настоятель Патриаршего подворья святого князя Александра Невского в Балтийске отец Константин провел чин освящения полотнища. После чего под звуки гимна России на катере был поднят флаг.

Катер проекта 02510 предназначен для переброски и высадки десанта, огневой поддержки десанта, участия в противодиверсионных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, провозки легких грузов и участия в спасательных операциях, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Боевой комплекс «БК-16» – дистанционно-управляемый модуль разработки концерна «Калашников». Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)