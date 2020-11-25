Войти
Военно-промышленный курьер

От «БК-16» не уйдет ни один нарушитель

822
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В состав Балтийского флота включен новейший высокоскоростной транспортно-десантный катер.

Катер типа «БК-16» проекта 02510 построен на предприятии АО «Рыбинская верфь». 24 ноября в Приморске Калининградской области состоялся ритуал первого подъема флага ВМФ на новой боевой единице старейшего флота России.

В ходе церемонии заместитель начальника штаба БФ капитан 1 ранга Андриан Великанов передал Андреевский флаг командиру катера. Настоятель Патриаршего подворья святого князя Александра Невского в Балтийске отец Константин провел чин освящения полотнища. После чего под звуки гимна России на катере был поднят флаг.

Катер проекта 02510 предназначен для переброски и высадки десанта, огневой поддержки десанта, участия в противодиверсионных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, провозки легких грузов и участия в спасательных операциях, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Боевой комплекс «БК-16» – дистанционно-управляемый модуль разработки концерна «Калашников». Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Похожие новости
26.11.2020
На новейшем десантном катере проекта 02510 Балтийского флота торжественно поднят Андреевский флаг
24.08.2020
В Калининградской области стартовал конкурс "Морской десант - 2020"
30.03.2020
Заложено малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"