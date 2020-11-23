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ЦАМТО

На верфи TKMS спущена на воду четвертая ДЭПЛ класса "Тип-209/1400mod" для ВМС Египта

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Церемония спуска на воду на германском судостроительном предприятии thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле четвертой строящейся для Египта дизель-электрической подводной лодки S 44 проекта 209/1400Mod, 29.09.2020
Церемония спуска на воду на германском судостроительном предприятии thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле четвертой строящейся для Египта дизель-электрической подводной лодки S 44 проекта 209/1400Mod, 29.09.2020.
Источник изображения: thyssenkrupp Marine Systems

ЦАМТО, 20 ноября. Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 11 ноября сообщила о состоявшейся 29 сентября на предприятии в Киле церемонии имянаречения и спуска на воду четвертой и последней из четырех заказанных ВМС Египта ДЭПЛ класса "Тип-209/1400mod".

Присутствовавший на мероприятии главнокомандующий ВМС Египта вице-адмирал Ахмед Халед Хасан Саид официально присвоил подлодке обозначение "S44". Как ожидается, ВМС Египта подлодка будет передана в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение на постройку подводных лодок "Тип-209/1400mod" для ВМС Египта было подписано с TKMS 12 декабря 2011 года. Стоимость продажи официально не раскрывалась, однако, по данным СМИ, контракт на поставку двух НАПЛ с опционом на постройку еще двух оценивается в 920 млн. евро (1,006 млрд. долл.). Опцион на постройку второй пары подлодок был реализован в 2015 году.

Церемония передачи заказчику головной ДЭПЛ серии, получившей обозначение S41, состоялась на предприятии в Киле 12 декабря 2016 года. На военно-морскую базу "Рас эль-Тин" (Александрия) она прибыла 19 апреля 2017 года. Вторая ДЭПЛ прибыла в Египет в октябре 2017 года, третья – в мае 2020 года.

Длина подводной лодки "Тип 1400/209mod" для ВМС Египта составляет 62 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – около 1450/1594 т, максимальная скорость хода в подводном положении – 21,5 узел, дальность плавания – 11 тыс. морских миль, экипаж – 30 человек. ДЭПЛ может погружаться на максимальную глубину до 250 м. В состав вооружения подлодки входят ПКР UGM-84 "Гарпун", морские мины и восемь торпедных аппаратов с торпедами DM2A4 (всего 14 ед.).

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Страны
Германия
Египет
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
209 тип
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