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ЦАМТО

В Египет прибыла четвертая НАПЛ класса "Тип-209/1400mod"

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Источник изображения: Фото: twitter.com

ЦАМТО, 4 августа. Минобороны Египта 2 августа объявило о прибытии на военно-морскую базу в Александрии четвертой и последней из четырех построенных в Германии НАПЛ класса "Тип-209/1400mod".

Подводная подлодка "S44" прибыла в Александрию, совершив переход из порта Киль в Германии под управлением египетского экипажа и присоединилась к трем ранее поставленным ВМС Египта НАПЛ класса "Тип-209/1400mod".

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение на строительство подводных лодок "Тип-209/1400mod" для ВМС Египта было подписано с TKMS 12 декабря 2011 года. Стоимость продажи официально не раскрывалась, однако, по данным СМИ, контракт на поставку двух НАПЛ с опционом на постройку еще двух оценивается в 920 млн. евро (1,006 млрд. долл.). Опцион на строительство второй пары подлодок был реализован в 2015 году.

Как предполагается, поставка новых подводных лодок будет способствовать повышению обороноспособности Египта, обеспечению безопасности в районе Суэцкого канала, Красном и Средиземном морях и поддержит защиту экономических интересов страны.

Церемония передачи заказчику головной НАПЛ серии, получившей обозначение "S41", состоялась на предприятии в Киле 12 декабря 2016 года. На военно-морскую базу Рас эль-Тин (Александрия) она прибыла 19 апреля 2017 года. Вторая НАПЛ прибыла в Египет в октябре 2017 года, третья – в мае 2020 года.

Церемония имянаречения и спуска на воду "S44" состоялась 29 сентября 2020 года, а 9 июля 2021 года ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) на предприятии в Киле передала последнюю НАПЛ командованию ВМС Египта.

Длина подводной лодки "Тип-1400/209mod" ВМС Египта составляет 62 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – около 1450/1594 т, максимальная скорость хода в подводном положении – 21,5 узел, дальность плавания – 11 тыс. морских миль, экипаж – 30 человек. НАПЛ может погружаться на максимальную глубину до 250 м. В состав вооружения подлодки входят ПКР UGM-84 "Гарпун", морские мины и восемь торпедных аппаратов с торпедами DM2A4 (всего 14 ед.).

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Страны
Германия
Египет
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
209 тип
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