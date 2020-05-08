В Египет прибыла третья ДЭПЛ класса "Тип-209/1400mod"

ЦАМТО, 7 мая. Минобороны Египта 6 мая сообщило о прибытии на военно-морскую базу "Рас эль-Тин" (Александрия) третьей из четырех заказанных ДЭПЛ класса "Тип-209/1400mod".

Прибывшая в Египет ДЭПЛ за 20 суток совершила переход из порта Киль.

В видеорепортаже, представленном Министерством обороны Египта, показана новая подводная лодка S43 (867) в сопровождении двух ранее полученных подлодок класса "Тип-209/1400mod" и двух проекта 033 китайской постройки.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о заключении соглашения на строительство в Германии подлодок для ВМС Египта в августе 2012 года заявил начальник штаба ВМС контр-адмирал Осама Ахмед Эль-Гунди (Osama Ahmed el-Gundi). Целью закупки ДЭПЛ является повышение возможностей ВМС Египта по обеспечению безопасности на море, свободы мореплавания в Суэцком канале, охране границ и экономических интересов страны в Красном и Средиземном морях, а также создание фактора сдерживания потенциальных противников и поддержание мира в регионе.

Базовое соглашение на постройку подводных лодок "Тип-209/1400 mod" было подписано 12 декабря 2011 года. Стоимость продажи официально не раскрывалась, однако в феврале 2014 года французская газета "Ля Трибюн" сообщила, что стоимость подписанного Египтом контракта на поставку двух ДЭПЛ с опционом на строительство еще двух составляет 920 млн. евро (1,006 млрд. долл.). Опцион на строительство второй пары ДЭПЛ был реализован в 2015 году.

Церемония передачи заказчику головной ДЭПЛ серии, получившей обозначение S41, состоялась на предприятии в Киле 12 декабря 2016 года. На военно-морскую базу "Рас" эль-Тин она прибыла 19 апреля 2017 года. Приемка второй ДЭПЛ на предприятии ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле состоялась 8 августа 2017 года. В Александрию она прибыла 18 октября 2017 года.

Спуск на воду третьей ДЭПЛ серии, S43, состоялся 3 мая 2019 года. Она была передана представителям командования ВМС Египта 9 апреля 2020 года на предприятии TKMS в Киле.

Как планируется, четвертая подлодка будет передана ВМС Египта в 2021 году.

Длина подводной лодки "Тип-1400/209 mod" ВМС Египта составляет 62 м, ширина – 6,2 м, надводное / подводное водоизмещение – около 1450/1600 т, максимальная скорость хода в подводном положении – 21,5 узел, дальность плавания – 11 тыс. морских миль, экипаж – 30 человек. В состав вооружения подлодки входят ПКР UGM-84 "Гарпун", морские мины и восемь торпедных аппаратов с торпедами DM2A4 (всего 14 ед.).