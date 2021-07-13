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ЦАМТО

Компания TKMS передала четвертую ДЭПЛ класса "Тип-209/1400mod" ВМС Египта

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Источник изображения: Фото: thyssenkrupp-marinesystems.com

ЦАМТО, 12 июля. Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) сообщила о состоявшейся 9 июля на предприятии в Киле церемонии передачи ВМС Египта четвертой и последней из четырех заказанных ДЭПЛ класса "Тип-209/1400mod".

Подлодка получила обозначение S44.

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение на строительство подводных лодок "Тип-209/1400mod" для ВМС Египта было подписано с TKMS 12 декабря 2011 года. Стоимость продажи официально не раскрывалась, однако, по данным СМИ, контракт на поставку двух ДЭПЛ с опционом на постройку еще двух оценивается в 920 млн. евро (1,006 млрд. долл.). Опцион на строительство второй пары подлодок был реализован в 2015 году.

Как предполагается, новые подводные лодки повысят обороноспособность Египта, обеспечат безопасность в Красном и Средиземном морях.

Церемония передачи заказчику головной ДЭПЛ серии, получившей обозначение S41, состоялась на предприятии в Киле 12 декабря 2016 года. На военно-морскую базу Рас эль-Тин (Александрия) она прибыла 19 апреля 2017 года. Вторая ДЭПЛ прибыла в Египет в октябре 2017 года, третья – в мае 2020 года. Церемония имянаречения и спуска на воду S44 состоялась 29 сентября 2020 года.

Длина новой подводной лодки "Тип 209/1400mod" ВМС Египта составляет 62 м, ширина – 6,2 м, надводное / подводное водоизмещение – около 1450/1594 т, максимальная скорость хода в подводном положении – 21,5 узел, дальность плавания – 11000 морских миль, экипаж – 30 человек. ДЭПЛ может погружаться на максимальную глубину до 250 м. В состав вооружения подлодки входят ПКР UGM-84 "Гарпун", морские мины и восемь торпедных аппаратов с торпедами DM2A4 (всего 14 ед.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
209 тип
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