Ракета Vega с двумя спутниками на борту отклонилась от траектории полета

Ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту отклонилась от траектории полета и не завершила миссию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 ноября на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

«Через восемь минут после старта миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, было выявлено отклонение от траектории, повлекшее за собой провал миссии. Для определения причин случившегося проводится анализ данных телеметрии», — говорится в сообщении.

Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане во вторник, 16 ноября. Она должна была вывести на орбиту два спутника: SEOSAT-Ingenio — по заказу Европейского космического агентства (ЕSA) и Испанского центра развития промышленных технологий (CDTI) и TARANIS — по заказу Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Ранее, 9 октября, сообщалось, что после сентябрьского пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру два американских спутника не вышли на орбиту. Причиной стала нештатная работа пусковых контейнеров.

Vega должна была вывести на орбиту в общей сложности 53 спутника. Те, которые в итоге не вышли, находились в контейнере на четвертой ступени ракеты. В нем было всего восемь аппаратов, шесть успешно отправились на орбиту, отметил собеседник агентства.