Sasapost (Египет): многомиллиардная гонка на Черном континенте. В каких африканских странах развивается космическая индустрия?

В течение последних трех лет темпы роста космического сектора в Африке заметно ускорились. Кроме Эфиопии, которая готовится к выходу на арену конкуренции в ближайшее время, в настоящий момент семь африканских стран обладают собственностью на орбите Земли. О достижениях Африки в космической области читайте в статье.

Около 17 лет назад Марк Шаттлворт был назван первым африканским космическим туристом после участия южноафриканского миллионера в полете на Международную космическую станцию за свой счет в рамках программы по космическому туризму. Таким образом для выхода африканцев в это пространство потребовалось четыре десятилетия после первого полета человека в космос.

Этим человеком был советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, полетевший в космос в 1961 году на космическом корабле "Восток-1", то есть примерно через четыре года после начала космической эры, ознаменованной запуском "Спутника-1".

С тех пор число ракетных запусков достигло около 5450, за исключением неудачных примеров. По статистике Европейского космического агентства, в космосе находятся 5 тысяч спутников, и доля африканского континента среди них незначительна. Два года назад страны континента вывели около 20 спутников на орбиту планеты, а в последнее время эта цифра удвоилась, достигнув 40 спутников в 2019 году. Так действительно ли Африка приняла участие в гонке?

Чего достигла мировая космическая индустрия?

Прежде чем говорить об Африке, мы должны кратко обозначить, чего достигла космическая индустрия в мире, поскольку он перешел к фазе космического туризма на фоне большой конкуренции между технологическими компаниями. Согласно оценкам и прогнозам, опубликованным в журнале Harvard Business Review, прибыль от космической экономики к середине столетия достигнет несколько триллионов долларов, а в настоящее время она составляет около 325 миллиардов долларов.

Сегодня многие компании по всему миру работают над исследованием космического пространства и поиском хороших инвестиционных возможностей, хотя 15 лет назад это не представлялось разумной идеей. Это связано со входом частных компаний в сектор и их активной конкуренцией с государством, имевшим монополию в этой области на протяжении многих лет.

В докладе Morgan Stanley, опубликованном в 2017 году, говорится, что существуют веские основания для поддержки инвестиций частных компаний в космический сектор, поскольку, по прогнозам, к 2040 году космическая экономика станет одной из самых важных отраслей для человечества.

В конце прошлого года, 8 декабря космическая отрасль пережила исторический сдвиг, после того как американская компания SpaceX запустила первую капсулу Dragon на ракете-носителе Falcon 9, став первой неправительственной организацией, запустившей капсулу на орбиту Земли с помощью космического корабля.

С другой стороны, как утверждает Space Angels, компания, специализирующаяся на космической экономике, число частных компаний, работающих в космической отрасли, достигло около 435. По прогнозам, в течение следующих нескольких лет этот показатель увеличится до 1500 компаний.

Африка стала участницей гонки за миллиардами?

Оставим тему достижений космической экономики в глобальном масштабе и вернемся к Африке. Пусть Марк Шаттлворт по-прежнему является единственным африканцем, совершившим космический полет среди длинного списка туристов из 573 человек, согласно данным эксперта Джонатана Макдауэлла, в последнее время космическая индустрия на континенте процветает.

Мандла Масеко мог бы стать вторым космическим туристом из Африки, но погиб в аварии на мотоцикле в Южно-Африканской Республике в июле прошлого года. Масеко был выбран из миллиона человек и должен был войти в число 23 человек, получивших возможность совершить орбитальный полет в течение часа в 2014 году. Эту программу спонсировала Axe Apollo Space Academy.

В публикации немецкого информационного агентства DPA говорится, что около 20 африканских стран имеют собственные космические программы. Восемь из них уже запустили около 40 спутников на орбиту планеты, и половина этих спутников начали космический полет за последние два года.

Эфиопия близка к запуску первого спутника в истории страны. По данным Associated Press, эфиопский спутник был произведён в Китае и будет запущен с китайской территории. По словам министра науки и инноваций Эфиопии Гетахуна Мекурии, спутник будет использоваться для деятельности в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, защиты окружающей среды и наблюдения за Землей.

Пример Эфиопии свидетельствует об ажиотаже в отношении космической индустрии в Африке - страна стремится укрепить свои позиции в качестве одного из наиболее важных экономических и технологических центров на континенте. Несколько лет назад она создала космическую обсерваторию Энтото на окраине Аддис-Абебы с целью размещения страны на мировой космической карте.

Как сказала Салима Пиллэй, директор обсерватории, около пяти лет тому назад в интервью для Inter Press Service, позиция Эфиопии в отношении космической отрасли отличается от подхода других стран континента. Эфиопы не согласны, что "космические технологии - это роскошь, доступная лишь развитым странам", и считают их насущной необходимостью для развития страны.

Марокко, Алжир и Египет стучатся в космос… Куда приведет конкуренция в Африке?

В течение последних трех лет темпы роста космического сектора в Африке ускорились. Можно сказать, за этот период они удвоились. По мнению авторов исследования центра Market Forecast, космическая отрасль является одной из самых привлекательных и прибыльных секторов в мире. Исследование также подтвердило, что отрасль стала очень конкурентоспособной и уделяет большое внимание поиску гибких решений по доступным ценам.

Кроме Эфиопии, которая готовится к выходу на арену конкуренции в ближайший период, нам известно, что семь африканских стран обладают собственностью на орбите Земли. До 2017 года только четыре страны имели собственные спутники, а именно Алжир, Египет, Нигерия и Южно-Африканская Республика, а после к ним присоединились Марокко, Гана и Ангола.

Нигерия и Южно-Африканская Республика выделяются в космическом секторе, поскольку в 1999 году первая создала космическое агентство, получившее название "Национальное агентство космических исследований и разработок" и официально начавшее работу в августе 2001 года. Через два года оно запустило первый спутник. Тем временем Южно-Африканская Республика создала своё космическое агентство Sansa только в 2010 году, хотя первый ее спутник был запущен в 1999 при помощи американского агентства NASA.

Как считает Джеймс Баррингтон Браун, глава компании New Space Systems в Кейптауне, занимающейся экспортом деталей спутников за рубеж (персонал состоит из 22 человек): "Космическая отрасль в Африке еще молода, но у нее огромный потенциал". По его мнению, Южно-Африканская Республика и Марокко являются ведущими странами в этой области.

ЮАР является одной из немногих африканских стран, которые могут производить собственные спутники. Когда речь идёт о местном производстве, можно отметить опыт Ганы. Страна в июле 2017 года запустила спутник, который был полностью сделан на ее территории. Об этом сообщил France 24 глава африканской организации по авиационной и космической промышленности и автор книги "Африканское космическое агентство как фактор развития" (2015 год) Секо Уэдраого. Этот опыт демонстрирует амбиции и потенциал Ганы.

Хотя большинство африканских стран используют спутники для связи и мониторинга изменений окружающей среды на планете, марокканский случай отличается от опыта других стран. Так, в ноябре с космодрома Куру во Французской Гвиане был запущен марокканский спутник, оснащенный новейшими средствами наблюдения за Землей. Королевство Марокко держало это в секрете, пока компания Arianespace во Французской Гвиане не объявила, что ракета Vega выведет спутник "Мухаммед VI" на орбиту Земли.

Марокканский спутник способен делать качественные снимки разрешением до 70 см любой точки земного шара и отправлять их на станцию управления менее чем за 24 часа. Таким образом, Марокко - первая африканская страна, имеющая спутник, способный осуществлять мониторинг и разведку высокого качества, но он обошелся королевству в 500 миллионов долларов.

Пока власти заявляют, что спутник должен наблюдать за всем, что происходит на марокканской территории, способствовать изучению экономических проектов, сохранению окружающей среды и сельскохозяйственных угодий землями, эксперты придерживаются иного мнения. На их взгляд, спутник имеет отношение к региональной напряженности между Марокко и Алжиром, с одной стороны, и Марокко и Испанией, с другой.

Алжир, в свою очередь, ответил своему соседу в декабре 2017 года, когда в сотрудничестве с Китаем запустил шестой в своей истории спутник и заявил, что он предназначен для обеспечения связи. Кроме того, этот объект был спроектирован и изготовлен полностью в Алжире, что представляет собой большой скачок страны в этой области. Этот спутник стал частью проекта, объявленного Алжиром в 2016 году. Для космических наблюдений были построены две станции - первая в Медеа и вторая в Уаргле, где работают алжирские инженеры, прошедшие подготовку в Китае.

Что касается Египта, который был выбран для размещения штаб-квартиры космического агентства всего африканского континента, его первый запуск спутника TIBA-1 на орбиту Земли, как заявил Каир, должен улучшить инфраструктуру в области коммуникации и интернет-услуг, а также привлечь инвестиции.

Запуск был осуществлен из космического центра, расположенного во Французской Гвиане на побережье Атлантического океана в Южной Америке. Как утверждает генеральный директор египетского космического агентства Мохаммед Аль-Куси, спутник обеспечит создание сети связи, параллельную существующей на территории страны.

По сообщениям местных СМИ, в июле прошлого года Египет был на пороге запуска первого спутника местного производства. Его вес достиг килограмма, интервал работы в космосе составляет один год, и он призван служить научным исследованиям и тестированию систем на египетской космической станции. Однако Египет находится еще в самом начале пути, и многие африканские государства его опередили в этом секторе.

Способствует ли бум космической промышленности в Африке развитию цифровой экономики?

Доступ к данным с помощью спутников и обмен этими данными являются основой цифровой экономики. Как следствие, их отсутствие делает невозможными работу будущих технологий, таких как искусственный интеллект, и этот аспект имеет большое значение для будущего космической промышленности в Африке.

Сектор цифровых технологий в Африке переживает бум и требует параллельных каналов коммуникации. Поскольку континент является самым быстрорастущим рынком телекоммуникаций и информационных технологий в мире, несомненно, использование спутников для построения цифровой инфраструктуры является ключевым аспектом. Как полагают эксперты, Африка должна стать важным игроком в этой области.

В апреле 2018 года команда Всемирного банка запустила инициативу по цифровой экономике для африканских государств с участием министров финансов и информационных и коммуникационных технологий, центральных банков и гигантских международных технологических и коммуникационных компаний. Форум подчеркнул роль цифровой экономики как нового двигателя роста на континенте. Участники обсудили пути создания ее фундамента и устранения рисков отставания в этой области.

Инициатива в области цифровой экономики для Африки направлена на расширение связей между всеми частями региона и предоставление бедным слоям сельского и городского населения финансовых и цифровых государственных услуг, доступ к рынкам и информации. 21 из 25 африканских стран входят в список государств мира, в меньшей степени связанных с цифровой экономикой. Всего 22% местного населения имеют доступ к Интернету, и, хотя это плохой показатель, это является прекрасным стимулом для развития космической отрасли.

В заключение следует отметить, что, несмотря на космический бум, информация об истинных размерах африканской космической промышленности все еще отсутствует. Это связано с тем, что правительства по-прежнему контролируют этот сектор, а вклад частных компаний остается скромным, хотя по некоторым оценкам, в этой отрасли работает не менее 10 тысяч человек.

Ахмад Талаб (أحمد طلب)