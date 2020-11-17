Первая ступень ракеты SpaceX совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике

Вашингтон. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей на орбиту с новейшим американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка многоразовой ступени была совершена через девять минут после старта на автоматическую морскую платформу платформе Just Read the Instructions, которая была расположена в Атлантике в 536 км от космодрома.

Запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был осуществлен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС должна продлиться шесть месяцев

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 проведен в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA.

Пилотируемый корабль должен будет через 27 часов состыковаться со станцией. Астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов. Все это время американские астронавты доставлялись на МКС с помощью российских кораблей "Союз".

В рамках первого тестового полета корабль доставил на МКС американцев Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом NASA Крисом Кэссиди.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.