"Чертовский полет": Трамп и Байден поздравили астронавтов

США предложили россиянам слетать к МКС на корабле Маска

Дональд Трамп и джо Байден поздравили SpaceX и NASA с первым штатным запуском астронавтов к МКС. В NASA тем временем предложили Роскосмосу отправить российского космонавта на американском корабле.

С космодрома на мысе Канаверал состоялся эпохальный запуск ракеты Falcon 9, к которому было обращено внимание во всем мире - первый штатный старт американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

На борту впервые не два астронавта, как в ходе тестового полета, а четыре - американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Ракета стартовала в 19:27 по времени восточного побережья США (03:27 мск понедельника).

Старт, как это часто бывает во Флориде, оказался нервным: из-за погодных условий он был перенесен на сутки и в воскресенье выроятность принятия положительного решения о запуске оценивалась в 50%.

Спустя 27,5 часов полета астронавты должны пристыковаться к МКС, после чего начать полугодовую экспедицию.

Спустя час после запуска командир экипажа Майкл Хопкинс восхитился красотой Земли, открывшейся ему с орбиты, и поблагодарил сотрудников компании SpaceX, готовивших старт. «Это был чертовский полет», - пошутил он, добавив, что все члены экипажа на протяжении старта улыбались.

«Resilience (название корабля) на орбите», - сказал он. Старт четырех астронавтов стал эпохальным - отныне астронавты NASA, астронавты других стран или кто-то, имеющий достаточно денег, смогут полететь к МКС на коммерческой ракете. Но главное - США отныне не должны платить Роскосмосу за предоставление места на борту российского корабля «Союз» для американских астронавтов.

Лишь на прошлой неделе NASA и SpaceX завершили процесс сертификации, доказавший, что пилотируемый корабль удовлетворяет всем требованиям для регулярных полетов астронавтов к МКС.

«Это олицетворяет собой завершение фазы разработки системы, - пояснил Фил МакАлистер, директор NASA по подготовке коммерческих полетов. - Впервые в истории появилась коммерческая возможность благодаря компании из частного сектора безопасно и надежно отправить людей в космос».

Отдельным моментом старта, как и весной, стал выход астронавтов перед посадкой в ракету. В симпатичных белых скафандрах астронавты прокатились до стартовой площадки на автомобилях Tesla, затем , сопровождаемые помощниками в облегающих черных костюмах и масках, они улыбались и фотографировались с провожающими, в том числе с директором NASA Джимом Брайденстайном, в скором времени покидающем свой пост, и Гвинн Шотвелл, операционным директором SpaceX.

В ходе тестового пуска в мае этого года двое американских астронавтов - Роберт Бенкен и Даг Херли отправились на корабле Crew Dragon в двухмесячный полет. В ходе того пуска астронавты корабля Endeavour стали первыми американцами, отправившимися в космос на американском корабле с территории США с 2011 года, после завершения программы Space Shuttle.

С того времени NASA было вынуждено закупать у Россссии места на «Союзах», и цена на них с каждым годом росла, к настоящему времени превысив $90 млн за кресло.

Кстати, в NASA сообщили о подаче в правительство США предложения, согласно которому российские космонавты смогут со следующего года летать на МКС на американских кораблях в обмен на предоставление американским мест на «Союзах» на бесплатной основе.

Это же предложение затем должно пройти одобрение российского правительства, отметила руководитель программы пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людер. "Соглашение позволит Роскосмосу и NASA отправить минимум одного члена экипажа на одном из наших кораблей», - заявила она изданию Spaceflight Now.

Эксперты отмечают, что в ходе этого запуска на МКС впервые за 20-летнюю историю окажется афроамериканец - Виктор Гловер, который станет членом полноценной долгосрочной экспедиции. До него темнокожие астронавты на станции бывали, но на этапе ее строительства и не долго.

В следующем году его может сменить другая афроамериканка - Джанетт Эппс, которая прилетит на станцию на корабле Starliner. С сертификацией этих кораблей от компании Boeing возникли проблемы после неудачного испытательного полета в конце 2019 года, и ввод их в строй, как средства доставки на МКС, оказался сдвинут вперед.

В ходе экспедиции астронавты будут заниматься научными исследованиями, например, сбором собственных биологических образцов - для понимания того, как космическая диета влияет на организм человека.

Будут выращивать редис, а также пытаться добывать из астероидного вещества полезные элементы при помощи грибов.

"Великолепный запуск! НАСА было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно (агентство - ред.) снова "горяченькое", самое продвинутое, (самый лучший) космический центр в мире, далеко впереди всех!" - написал президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«Поздравления NASA и SpaceX с сегодняшним запуском. Это доказательство мощи науки и наше способности использовать наши инновации, изобретательность и решимость», - написал Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США.

Павел Котляр