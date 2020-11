SpaceX совершила первый регулярный запуск корабля Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 вылетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени Восточного побережья США (03:27 мск). В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Примерно через девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя в автоматическом режиме посадили на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Спустя еще 12 минут корабль вышел на околоземную орбиту. Ожидается, что стыковка корабля с Международной космической станцией произойдет в 23:00 по местному времени (семь утра вторника по Москве).

Старт ракеты до этого был намечен на 14 ноября, однако его перенесли из-за плохих погодных условий, вызванных ураганом «Эта».

Экипаж присоединится к космонавтам "Роскосмоса" Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, а также астронавту NASA Кэтлин Рубинс и будет оставаться на станции до весны. За шесть месяцев астронавты планируют провести серию экспериментов, важных для будущих космических миссий: в том числе проверят, как микрогравитация влияет на мышечные ткани сердца, и постараются вырастить редиску в космосе.

The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt

- NASA (@NASA) November 16, 2020