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Naked Science

SpaceX совершила первый регулярный запуск корабля Crew Dragon

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© AP Photo/John Raoux
© AP Photo/John Raoux.
Источник изображения: naked-science.ru

Ракета-носитель Falcon 9 вылетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени Восточного побережья США (03:27 мск). В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Примерно через девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя в автоматическом режиме посадили на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Спустя еще 12 минут корабль вышел на околоземную орбиту. Ожидается, что стыковка корабля с Международной космической станцией произойдет в 23:00 по местному времени (семь утра вторника по Москве).

Старт ракеты до этого был намечен на 14 ноября, однако его перенесли из-за плохих погодных условий, вызванных ураганом «Эта».

Экипаж присоединится к космонавтам "Роскосмоса" Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, а также астронавту NASA Кэтлин Рубинс и будет оставаться на станции до весны. За шесть месяцев астронавты планируют провести серию экспериментов, важных для будущих космических миссий: в том числе проверят, как микрогравитация влияет на мышечные ткани сердца, и постараются вырастить редиску в космосе.


Миссия Crew-1 стартовала на ракете Falcon 9 из @NASAKennedy

в 19:27 по времени Восточного побережья США и находится на пути к @Space_Station

Основатель и главный исполнительный директор SpaceX Илон Маск не смог присутствовать на запуске Crew Dragon. На своей странице в Twitter он рассказал, что, возможно, заболел Covid-19 в умеренной форме — согласно политике космического агентства, любой человек с положительным тестом на коронавирус должен оставаться на карантине. Маска заменила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

Это второй пилотируемый, а также первый регулярный полет Crew Dragon, проведенный в рамках космической программы пилотируемых полетов NASA. В мае этого года испытательный полет к МКС совершили астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Запуск Crew Dragon стал также первым стартом с экипажем, осуществленном на корабле NASA c территории CША за последние девять лет. Начиная с 2011 года астронавтов и грузы к МКС доставляли российские корабли «Союз».

Ожидается, что первую ступень ракеты-носителя используют повторно для следующей пилотируемой миссии Crew Dragon, которая должна состояться в марте следующего года. Шотвелл также отметила, что в ближайшие 15 месяцев SpaceX планирует совершить 15 полетов.

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Россия
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1 комментарий
№1
17.11.2020 12:49
"Батут" заработал. Привет доброжелателям.
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