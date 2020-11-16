Российская электроника включена в перечень приоритетной экспортной продукции

Экспорт отечественной радиоэлектроники решено поддерживать в приоритетном порядке – распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке, утверждён распоряжением правительства от 12 июля 2017 года №1473-р. Изначально в него входили информационные и компьютерные услуги. Теперь перечень дополнен радиоэлектронной продукцией, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Продвижение продукции российской радиоэлектронной промышленности на мировой рынок предусмотрено стратегией развития отрасли до 2030 года. Правительство разработало её по поручению президента и утвердило в январе 2020 года.

Одна из основных целей развития отрасли на ближайшие 10 лет – рост выручки в два с половиной раза, а также почти трёхкратное увеличение экспорта.

Добиться этого предполагается через развитие научно-технического потенциала, оптимизацию и перевооружение производства, запуск новых промышленных технологий, а также совершенствование нормативно-правовой базы и подготовку высококвалифицированных кадров.