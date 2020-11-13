Минобороны РФ перебросило в Армению почти половину миротворческого контингента для Карабаха

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Армению транспортными самолетами переброшено почти 800 российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 780 военнослужащих, а также более 120 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Для переброски миротворцев в Карабах осуществлено несколько десятков рейсов транспортных самолетов Ил-76 и тяжелых транспортных Ан-124 "Руслан".

Министерством обороны РФ продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили военные.

По данным министерства, в четверг в Армении приземлились еще четыре российских самолета с личным составом и техникой.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Накануне из сообщения Минобороны Армении стало известно, что командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов. За участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 звезду Героя России.

Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа. С ноября 2017 года командовал 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа в Поволжье.

Согласно сайту Минобороны РФ, Мурадов родился в 1973 году в Дагестане. С отличием окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ, а также Военную академию Генерального штаба ВС. Прошел все командные должности от командира взвода до командующего общевойсковой армией. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалями и знаками Минобороны.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

На этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Шестнадцать российских наблюдательных постов выставляются вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией, сообщил накануне Генштаб.

Штаб российского контингента расположен в Степанакерте.

11 ноября Минобороны Армении сообщило, что глава военного ведомства страны Давид Тоноян на встрече с Мурадовым заявил о готовности оказать всестороннее содействие российской миссии в регионе.

Источник в штабе росийского контингента сказал "Интерфаксу", что Мурадов обсудил с армянским военным руководством вопросы ввода миротворцев, порядок размещения подразделений, их обеспечения, а также безопасность российских военных.

Россия и Турция договорились о создании совместного центра, который будет вести мониторинг за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Центр будет базироваться в Азербайджане.