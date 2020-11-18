Путин развел Баку и Ереван

Россия жестко обозначила свои красные линии в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах был незаживающей раной еще на советском пространстве. А после распада СССР членство Армении в СНГ и ОДКБ сделало ее кровоточащей и для России, которая не могла равнодушно смотреть на вспыхнувшую там с новой силой межнациональную рознь. Когда, казалось, остановить бойню уже невозможно, военно-политическое руководство РФ вынудило Армению и Баку прекратить боевые действия и консолидировало с ними решение о введении в зону конфликта миротворческих сил. Что сразу расставило многие точки над i, обозначило для различных игроков в Закавказье красные линии Российской Федерации, за которые лучше не заступать. Но как дальше будут развиваться события и с чем столкнутся наши миротворцы в горах Карабаха?

Напомним, в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения подписали Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а также телами погибших.

По воздушному мосту

В соответствии с договоренностями Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Баку воспринял это как капитуляцию Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что это решение было крайне тяжелым для него, но зато позволило сохранить Нагорный Карабах как автономию, который в противном случае был бы потерян. Поэтому стороны по большому счету остались при своих интересах. Хотя подпиши подобное соглашение Ереван еще в Казани, что предлагалось, он мог бы сохранить гораздо большую территорию, не потеряв при этом сотни армянских жизней.

Что касается России, то решение о введении миротворческих сил наглядно продемонстрировало всему миру: наша страна обладает немалым дипломатическим, военным и военно-техническим потенциалом. На осуществление подобной акции, тем более в кратчайшие сроки способно далеко не каждое государство. Буквально в течение суток в Ереван вылетело более 20 бортов военно-транспортной авиации с техникой и военнослужащими на борту, направляющимися в Нагорный Карабах. Перед этим подразделения были подняты по тревоге и совершили марш протяженностью более 200 километров своим ходом на аэродром Ульяновск-Восточный. На сегодняшний день военно-транспортная авиация РФ совершила уже 118 вылетов. Плюс – борта МЧС.

Изрядный опыт

Надо отдать должное, у России большой опыт участия в миротворческих операциях. Достаточно вспомнить Балканы и Косово, где мы разводили враждующие стороны. Чуть ранее – Таджикистан, где вспыхнула междоусобица после распада СССР и где российские солдаты стеной встали между противоборствующими сторонами, именуемыми на местном лексиконе «вовчиками» и «юрчиками». Или взять ту же Абхазию, где наши миротворцы выполнили свой воинский долг в соответствии с мандатом ООН на границе с Грузией.

“ Накопленные двумя сторонами ненависть и вражда друг к другу осложняют ситуацию, создают опасность развертывания радикалами партизанской войны ”

И вот теперь Нагорный Карабах. Военно-политическое руководство РФ задействовало для выполнения этой миссии 15-ю миротворческую бригаду, у которой для выполнения таких функций есть все необходимое, накоплен большой опыт, вплоть до знания военнослужащими иностранных языков, обычаев и традиций в местах кровавых конфликтов.

Для переброски наших военнослужащих были задействованы самолеты ВТА Ил-76 и тяжелые Ан-124 «Руслан», которые могут перевозить даже вертолеты и бронемашины. На борту воздушных судов, помимо личного состава миротворческого соединения, материальные средства, бронетранспортеры, другая техника. В Нагорном Карабахе, например, будут задействованы вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий. Несколько машин уже прибыли на аэродром в Ереване.

Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что за сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей, других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. «Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на аэродром в город Ереван доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24», – отметил он.

Важно подчеркнуть еще вот что. Эта акция осуществляется не на месяц-два, а на годы. Как минимум лет на пять, а может, и больше. Миротворческий контингент Российской Федерации развернут в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Его основу составят, как уже отмечалось, подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Для контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. А для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил. Безусловно, все это потребует соответствующих инженерных работ, создания инфраструктуры, оборудования воздушных и проводных линий связи, налаживания взаимодействия с руководством Министерств обороны Азербайджана и Армении.

Как погасить вражду

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов Российской Федерации, Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 0 часов 0 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил враждующих сторон остановлены на занимаемых позициях.

Фото: google.com

Фото: google.comНациональным центром управления обороной (НЦУО) Российской Федерации выполняется полный комплекс мероприятий по управлению и контролю переброски, развертывания миротворческого контингента в районах выполнения задач. В частности, начальником НЦУО генерал-полковником Михаилом Мизинцевым была поставлена задача дежурным сменам по непрерывному контролю за созданием авиационной группировки и организации воздушного моста для пролета самолетов военно-транспортной авиации и доставки подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач. Организовано взаимодействие с федеральной таможенной службой, погранвойсками ФСБ России, МВД России, Росавиацией, военной полицией, ГИБДД, администрациями районов на оперативное и беспрепятственное передвижение воинских колонн. Подразделения миротворцев после разгрузки на аэродроме Эребуни совершили трехсоткилометровый марш в район сосредоточения (город Горис, Армения).

Итак, первый этап ввода миротворческих сил позади. Но впереди самое трудное. Наших военнослужащих ждет нелегкая жизнь. Я даже не говорю о горной местности, где резко континентальный климат, трудностях с водоснабжением, опасности COVID-19. Речь о накопившейся двумя сторонами ненависти и вражде друг к другу. Огромных людских потерях с обеих сторон в хорде последней бойни. Все это, безусловно, осложняет ситуацию, создает опасность развертывания партизанской войны радикалами как с армянской стороны, утратившей несколько районов, так и с другой, вдохновленной поддержкой Турции. И все эти, мягко говоря, стрелы с обеих сторон вынуждены будут принимать на себя российские миротворцы, вооруженные лишь стрелковым оружием. Причем примеры нападения на российских миротворцев хорошо известны как на Балканах, так и в районе абхазско-грузинского противостояния. Будут они наверняка и здесь, что подтверждает пример якобы по ошибке сбитого над территорией Армении российского вертолета Ми-24.

В ответе за жизнь

Как непростую оценивает ситуацию и президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. По его словам, наша бригада, безусловно, хорошо подготовлена как миротворческая. В ней все контрактники. Все изучают терминологию и иностранные языки региона пребывания. Не только учатся стрелять, водить, но и изучают мировой опыт общения в зоне разведения конфликтующих сторон. Отрабатывают приемы локализации возможных инцидентов. То есть это специалисты и настоящие профессионалы.

«Но проблем у наших ребят будет много, – говорит Леонид Ивашов. – И главная задача – обеспечить безопасное возвращение беженцев к местам их постоянного проживания. Кроме этого, потребуются материально-техническое обеспечение этого процесса, доставка продуктов, медикаментов».

По словам генерал-полковника Ивашова, особенно сложной обстановка будет в районе города Шуша, где придется всеми способами снижать градус враждебности местного населения одной и другой сторон, возвращать их к обычным человеческим взаимоотношениям. После пролитой крови сделать это чрезвычайно непросто. Но и этому наших миротворцев обучают.

«Надеюсь, инцидентов не будет, – замечает Ивашов. – Любая гражданская ссора может перерасти в вооруженное столкновение, и в такой ситуации главное – не допустить эскалации конфликта».

Миротворцы практически не имеют тяжелого вооружения. Но перед ними всегда ставится задача не бравировать каким-либо оружием, а наоборот – демонстрировать миролюбие.

И таких примеров тоже немало. Еще в 1994 году мы направляли в зону конфликта наших наблюдателей. Но тогда, по словам Ивашова, было проще – ведь там действовали генералы и офицеры, прошедшие школу Советской армии и обучавшиеся в наших военных вузах. Например, прекрасный контакт был с одним из заместителей министра обороны Азербайджана. А с армянской стороны – с начальником главного штаба Норатом Тер-Григорьянцем, советским генерал-лейтенантом.

Большое значение играло и то, что такие люди когда-то вместе служили. Был, например, эпизод случайного артиллерийского выстрела с одной из сторон. Но он не перерос в артиллерийскую дуэль, потому что взаимное доверие и знакомство позволили сразу же установить – выстрел произошел по оплошности и недосмотру. Орудие оказалось без присмотра во дворе частного дома одного гражданина, который по незнанию дернул за «шнурок».

Увы, сейчас уже ни в армянской, ни в азербайджанской армиях не осталось офицеров и генералов, которые когда-то служили в одной воинской части. И это тоже осложняет ведение переговоров, установление мира. Ни одна из сторон не должна проявлять враждебность по отношению к другой. И стоящая перед миротворцами задача наверняка будет выполнена.

Думается, будет этому способствовать и установление бесполетной зоны над Нагорным Карабахом и Арменией. Как, впрочем, и переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе них главы оборонных ведомств, думается, нащупали точки соприкосновения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года